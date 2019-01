Honor 11 - data premiery, specyfikacja, cena

Honor ma kilka flagowych modeli, ale wciąż zapowiada kolejne. Jednym z ich jest Honor 11, który ma wejść do sprzedaży w tym roku. Ale kiedy i za ile? Oto wszystko, co jak dotąd wiemy na jego temat.

Honor to marka Huawei, pod której szyldem ukazało się kilka ciekawych urządzeń w dużym przedziale cenowym - od kilkuset do kilku tysięcy złotych - zbierających bardzo pozytywne opinie wśród ekspertów oraz samych użytkowników. Honor 11 ma być kolejnym z flagowców, jakie zagoszczą na rynku. Będzie to kontynuacja doskonale przyjętego modelu Honor 10.

Honor 11 - data premiery

Jak dotąd Honor zawsze debiutował najpierw na rynku chińskim, co miało miejsce około miesiąca przed premierą europejską. A ponieważ Honor 10 wszedł do sprzedaży w Chinach w kwietniu 2018, więc można przypuszczać, że z modelem 11 będzie tak samo - w kwietniu 2019 roku pojawi się Chinach, w maju - w Europie.

Honor 11 - cena

Jeśli nie zmieni się dotychczasowa struktura cen producenta, Honor 11 powinien kosztować pomiędzy 1300 a 1500 złotych.

Honor 11 - funkcje i specyfikacja

Czego można spodziewać się po Honor 11? Wraz z zaprezentowanym na targach CES 2019 Honor View20 ma napędzać sprzedaż całej marce, więc z pewnością będzie mieć najnowocześniejsze rozwiązania. View20 ma w lewym, górnym rogu ekranu wmontowany obiektyw aparatu, a czy takie rozwiązanie zostanie wprowadzone w Honor 11? Tego jak na razie nie wiemy, ale ostatnio wśród producentów przesuwanie aparatu z ramki na wyświetlacz stało się modne, więc być może i tutaj tak będzie.

Jeśli chodzi o podzespoły, warto zauważyć, że Honor 10 ma niemal taką samą specyfikację, co dwukrotnie droższy Huawei P20 Pro, można zatem przyjąć, że Honor 11 będzie odbiciem Huawei P30 - który zasila do działania procesor Kirin 980. Podobnie sprawa ma się z aparatem - Honor 10 ma bardzo podobny do P20 Pro, jednak słabszy sensor i oprogramowanie, podobnie powinno być w przypadku Honor 11 i P30. Jesteśmy pewni wyposażenia flagowca w kamerę z SI, a także takie same - ale oczywiście podrasowane - technologie przetwarzania obrazu, które ma P10.

Ogólnie ma być to smartfon wysokiej jakości, ale tańszy odpowiednik modeli sygnowanych przez Huawei.

Kiedy tylko będziemy mieć na jego temat jakiekolwiek informacje, natychmiast zostaną one odane do tego tekstu.