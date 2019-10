Honor 20 Lite (Youth Edition) zaprezentowany! Potrójny aparat główny i procesor Kirin 710F na pokładzie

Marka Honor zaprezentowała dziś najnowszego przedstawiciela linii smartfonów Honor 20.

Honor 20 Lite (Youth Edition) to najmłodszy reprezentant linii Honor 20. Wyposażono go w 6,3-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FullHD+ (2400 x 1080 pikseli) z niewielkim wycięciem notch, w którym umieszczono pojedynczą, 16 Mpix (f/2.0) kamerkę do selfie. Wart dodać, że pod ekranem umieszczono również czytnik linii papilarnych.

Za wydajną pracę smartfonu odpowiada procesor Kirin 710F, który może liczyć na wsparcie 4 GB, 6 GB lub nawet 8 GB pamięci RAM. Przestrzeni na dane użytkownika przeznaczono 64 GB lub 128 GB.

Na tylnym panelu Honor 20 Lite (Youth Edition) umieszczono potrójny aparat główny, w którego skład wchodzą sensory o rozdzielczości: 48 Mpix (f/1.8), 8 Mpix (szerokokątny - 120 stopni) oraz 2 Mpix (czujnik głębi).

Specyfikację urządzenia uzupełniają: akumulator o pojemności 4000 mAh z funkcją szybkiego ładowania (22,5W), dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, USB-C oraz złącze słuchawkowe jack 3,5 mm. Nie zabrakło również wsparcia dla GPU Turbo 3.0 oraz funkcji rozpoznawania twarzy. Całość działa pod kontrolą systemu Android Pie z nakładką EMUI 9.1.

Honor 20 Lite (Youth Edition) trafi do sprzedaży w rodzimym kraju producenta już 25 października. Smartfon dostępny będzie w czterech wariantach: