Honor 30 z trzema nowymi modelami i potężnym zoomem w każdym

Marka Honor rozszerzy swoje portfolio o trzy kolejne modele: Honor 30, Honor 30 Pro oraz Honor 30 Pro+. Producent zademonstrował, co potrafią ich aparaty.

Honor to marka ciesząca się w naszym kraju umiarkowaną popularnością, jednak na świecie jej telefony sprzedają się jak świeże bułeczki. Jutro do rodziny Honor 30 dołączą trzy kolejne modele, a producent zachęca do zainteresowania się nimi, prezentując zoom aparatu smartfona Honor 30 Pro+. Poniższy przykład demonstruje możliwości dawane przez powiększenie obrazu x30 - po lewej stronie widzimy widok na odległą zatokę, pośrodku mamy przybliżenie, a po prawej - jeszcze większe.

Ale... na tym wcale nie koniec. Do pełnego zoomu dopiero dochodzimy - oto trzy finałowe kroki.

Z tego, co wiadomo o tych modelach, aparat nowych telefonów ma zoom optyczny x10, a także peryskopowy pomiędzy x4 a x5. Na dokładną specyfikację techniczną musimy jeszcze poczekać - na szczęście tylko do jutra. Jednak już wiadomo, że Honor 30 Pro został wyceniony na równowartość 700 dolarów (ponad 2,9 tys. zł). Edycja Pro+ z pewnością będzie droższa. Jutro powinniśmy także dowiedzieć się o dostępności poszczególnych telefonów na świecie.

Źródło: GSM Arena