Honor 30S 5G - nowe rendery i potwierdzenie ładowania 40W

Honor 30S zapowiada się na nowego lidera średniaków. Dzisiaj zostały zaprezentowane jego nowe rendery oraz potwierdzono kilka informacji o specyfikacji.

Honor to marka należąca do Huawei. Model Honor 30S zostanie zaprezentowany oficjalnie już za trzy dni, 30 marca, a wcześniej mogliśmy zobaczyć jego wynik w benchmarki AnTuTu - 375 270 punktów robi wrażenie. Oprócz renderów producent zamieścił w sieci również grafikę reklamową, na której widzimy potwierdzenie ładowania 40W. Jest to oczywiście ładowanie przewodowe, o bezprzewodowym nie ma ani słowa, jednak trudno się spodziewać go w średniaku.

Dzisiaj pojawiła się informacja, że w dniu premiery smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorstycznych: czarnej oraz zielonej. Na renderze widzimy otwór na aparat przedni, a z tyłu trzy obiektywy - główny 64 MP, teleobiektyw z zoomem optycznym x3 i trzeci, którego przeznaczenie jest póki co niejasne. procesor to Kirin 820, czyli ten sam, co w wersji bez 5G, która osiągnęła tak dobre wyniki w testach. Szykuje się nie tylko mocny, ale również wydajny telefon.

