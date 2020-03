Honor 30S - pierwsze informacje o nadchodzącym średniaku

Honor 30S to jeden z nowych modeli należącej do Huawei marki. Dzisiaj poznaliśmy pierwsze szczegóły na jego temat - i wiemy, że jest 5G.

Marka Honor zaprezentowała flagowca View 30 Pro oraz tańszy model 9X Pro w lutym. Teraz otrzymujemy doniesienia o szykowanym średniaku z linii Honor 30 - czyli o wspomnianym na wstępie Honor 30S. Pierwsza informacja dotyczy procesora - będzie nim Kirin 820, mający możliwość obsługi sieci 5G. Będzie to pierwszy średniak z 5G w historii marki, a obsługę tego standardu potwierdzają dokumenty certyfikacyjne z TENAA. Nazwa modelu sugeruje, że będzie to następca Honor 20S, który pojawił się w zeszłym roku. Telefon ma mieć jednak cztery obiektywy aparatu tylnego, a więc o jeden więcej, niż poprzednik. Potwierdza to render, który wyciekł do sieci, a którym ilustrujemy tę wiadomość. Nie podano póki co dokładnej konfiguracji obiektywów.

Honor 30S ma używać baterii wspierającej szybkie ładowanie 40W. Czytnik odcisków palców znajdzie się prawdopodobnie z boku urządzenia. Ponieważ telefon ten ma pojawić się do końca marca w Chinach, pełną i oficjalną specyfikację powinniśmy poznać już na dniach. Cena Honor 20S wynosiła równowartość 265 USD, czyli nieco ponad 1050 zł. Jego następca powinien kosztować podobnie.

Źródło: GSM Arena