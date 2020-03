Honor 30S z doskonałym wynikiem w testach AnTuTu

Pierwsze informacja o średniaku Honor 30S pojawiły się tydzień temu, a dzisiaj mamy wyniki jego testów z AnTuTu. I sugerują one, że będzie to nowy lider tego segmentu.

Honor 30S zadebiutuje już niedługo, 30 marca. Podczas wydarzenia online ma zostać zaprezentowany także Honor Play 9A, ale to inna historia. Obecnie ważne jest to, że pojawiły się wyniki testów średniaka w benchmarku AnTuTu i jasno pokazują, że będzie to jeśli nie najlepszy, to co najmniej jeden z kilku najlepszych telefonów z tej półki cenowej. Wynik to 375 270 punkty - a warto przypomnieć, że w grudniu 2019 roku najlepszy ze średniaków miał w tych samych testach 283 092 punktów (Redmi Note 8 Pro).

Specyfikacja przy wynikach pokazuje nam, że rozdzielczość wyświetlacza telefonu to 2400 x 1080 pikseli, a jednostką centralną jest procesor Kirin 820. Na pokładzie mamy 8GB RAM i 128GB pamięci, a całość działa pod kontrolą systemu Android 10. Ze względu na restrykcje handlowe (wszak Honor to marka Huawei) jest to wersja open-source systemu, bez usług Google. Będą zamiast tego usługi Huawei Mobile Services (HMS). Warto przypomnieć, że Kirin 820 ma możliwość obsługi standardu łączności 5G oraz - jak pokazały to ostatnie testy Geekbench - jest tak samo wydajny, a w niektórych aspektach nawet mocniejszy, niż Snapdragon 855.

Kompletną specyfikację urządzenia poznamy już na dniach, ale szykuje się solidny telefon, którego rywalem będą Redmi K30 5G oraz vivo S6 5G.

Źródło: PlayfulDroid