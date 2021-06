Honor 50 SE - grafiki wyciekają tuż przed premierą

W ostatnich tygodniach poznaliśmy już prawie wszystkie szczegóły dotyczące najnowszej linii smartfonów Honor 50 5G. Chiński producent zamierza wypuścić na rynek trzy nowe urządzenia: Honor 50, 50 SE oraz 50 Pro.

Dzisiaj na Twitterze Ishana Agarwala pojawiły się grafiki prezentujące model Honor 50 SE 5G. Zdaniem autora postu są to oficjalne rendery, które będziemy mogli zobaczyć podczas dzisiejszej premiery urządzeń w Szanghaju.

HONOR 50 SE 5G Official Renders ahead of the Launch today!



- Bright Black

- Ocean Blue

- Magic Mirror



As told earlier, coming with Dimensity 900 Chipset, 6.78" LCD, 66W Charging & 100MP Triple Camera.#HONOR50 #HONOR50Series #HONOR50SE pic.twitter.com/X4aO73LCPg