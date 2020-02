Honor 9X Lite trafia do przedsprzedaży

Nowy model z rodziny Honor został wypatrzony w sklepie online. Niestety - nie w Polsce. Ale dzięki temu mamy potwierdzoną specyfikację.

Honor, czyli marka należąca do Huawei, niedawno zaprezentowała plakat pokazujący nadchodzącego średniaka Honor 9X Lite. Z tego, co wiemy z dotychczasowych informacji, będzie to odświeżony model Honor 8X z lepszymi aparatami. Trafił właśnie do przedsprzedaży - co zaskakujące, pierwszym rynkiem jest Pakistan. To właśnie w działającym na jego terenie sklepie Advanced Store można nabyć go za równowartość 207 dolarów (ok. 815 zł), a dodatkowo zyskuje się darmowe bonusy - kijek do zdjęć selfie, kabel oraz Ring Hook. Przedsprzedaż prowadzona jest już od dzisiaj, a pierwsi użytkownicy mają otrzymać telefon pod koniec marca lub na początku kwietnia. Dzięki ofercie na stronie sklepu poznaliśmy pełną specyfikację urządzenia i prezentuje się ona następująco:

Wyświetlacz: Fullview 6,5"

Procesor: Hisilicon Kirin 710 (4×2.2GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53)

Tylny aparat: obiektyw szerokokątny 48 MP (f/1.8) + sensor głębi 2MP (f/2.4)

Przedni aparat: 16 MP (f/2.0)

RAM: 4GB

Pamięć: 128GB

Sensory: akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, kompas

Bateria: 3750 mAh

Czytnik odcisków palców: z tyłu urządzenia

Waga: 175 g

Wymiary: 160.4 x 76.6 x 7.8 mm

System operacyjny: Android 9 z nakładką EMUI 9.0, planowana aktualizacja do Android 10.0

Podsumowując - mamy średniaka, który może spodobać się osobom nie mającym zbyt dużych wymagań.