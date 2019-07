Honor 9X pojawi się w Europie

Pierwszy smartfon Honora z wysuwaną kamerą pojawi się w Europie. Oto, czego można spodziewać się po nowym urządzeniu.

Honor potwierdził portalowi Tech Advisor, że wszystkie informacje dotyczące dostępności nowego modelu z wyskakującą kamerą - Honor 9X w Wielkiej Brytanii oraz Europie zostaną ogłoszone na targach IFA 6 września 2019 roku.

Źródło: techadvisor

Honor 9X został zaprezentowany w Chinach 23 lipca. Wyceniono go na 1399 juanów (167 funtów/203 dolary). Zaprezentowano również droższą odmianę Honor 9X Pro, którą wyceniono na 2199 juanów (262 funty/320 dolarów).

Honor 9X jest następcą popularnego Honora 8X. To model ze średniej półki, który po raz pierwszy w historii marki wyposażony został w wysuwany aparat przedni. Rozwiązanie to pozwoliło na zastosowanie niemalże bezramkowego ekranu na panelu przednim. Zajmuje on aż 92 procent powierzchni.

Honor 9X różni się od droższego modelu Pro ilością pamięci i pamięci operacyjnej i umieszczeniem tylnej kamery. Oba urządzenia posiadają autorski procesor Kirin 810 wykonany w 7 nm procesie technologicznym oraz ekran o przekątnej 6,59 cala wykonany w technologii LCD. Jego rozdzielczość to Full HD+. Oba telefony posiadają baterie o pojemności 4000 mAh, czytnik linii papilarnych umieszczony z boku oraz port USB Typu C i gniazdo słuchawkowe Jack.

Tańszy Honor 9X wyposażony został w 4 GB/6 GB pamięci operacyjnej i 64 GB/128 GB pamięci masowej. Model Pro może posiadać nawet 8 GB RAM'u, 256 GB wbudowanej pamięci masowej oraz chłodzenie cieczą.

Droższy model posiada również potrójny obiektyw kamery. Dodano dodatkowy ultraszerokokątny obiektyw 8 MP do zestawu standardowego 48 MP aparatu z 2 Mp matrycą pomocniczą, który znajduje się w modelu 9X. Oba smartfony posiadają kamerkę do selfie o rozdzielczości 16 Mp.

Honor 9X dostępny będzie w kolorze czarnym, niebieskim i czerwonym, a model Pro w kolorze czarnym lub fioletowym.

Honor 9X - Specyfikacja techniczna

Wymiary: 163.1 x 77.2 x 8.8 mm (6.42 x 3.04 x 0.35 in)

163.1 x 77.2 x 8.8 mm (6.42 x 3.04 x 0.35 in) Waga: 206 g (7.27 oz)

206 g (7.27 oz) Wyświetlacz: LTPS IPS LCD

LTPS IPS LCD Rozmiar wyświetlacza: 6.59 cala, 106.6 cm2

6.59 cala, 106.6 cm2 Rozdzielczość wyświetlacza: 1080 x 2340 pixeli, proporcje 19.5:9 (~391 ppi)

1080 x 2340 pixeli, proporcje 19.5:9 (~391 ppi) System operacyjny: Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1

Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 Procesor: HiSilicon Kirin 810 (7 nm), ośmiordzeniowy (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55)

HiSilicon Kirin 810 (7 nm), ośmiordzeniowy (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) Grafika: Mali-G52

Mali-G52 Czytnik kart pamięci: microSD, do 512 GB

microSD, do 512 GB Wbudowana pamięć masowa: 64 GB/128 GB

64 GB/128 GB Pamięć operacyjna: 4 GB/6 GB

4 GB/6 GB Aparat: 48 MP, f/1.8 (wide), 1/2", PDAF, 2 MP (depth sensor)

48 MP, f/1.8 (wide), 1/2", PDAF, 2 MP (depth sensor) Funkcje: Doda LED, HDR, panorama

Doda LED, HDR, panorama Nagrywanie wideo: 1080p@30fps

1080p@30fps Przednia kamerka: Wysuwana, 16 MP, f/2.0

Wysuwana, 16 MP, f/2.0 Nagrywanie wideo: 1080p@30fps

1080p@30fps Łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, NFC , Radio, USB 2.0, Type-C 1.0

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, NFC , Radio, USB 2.0, Type-C 1.0 Sensory: Czytnik linii papilarnych, akcelerometr, żyroskop, czujnik oświetlenia, kompas

Czytnik linii papilarnych, akcelerometr, żyroskop, czujnik oświetlenia, kompas Bateria: Li-Po 4000 mAh, wbudowana

Honor 9X Pro - Specyfikacja techniczna