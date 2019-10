Honor 9X pojawi się w Europie

Honor potwierdził, że Honor 9X trafi do Europy - i będzie używać aplikacji Google.

Honor wypuścił w Chinach model 9X tego lata, a za niedługo będziemy mogli cieszyć się nim w Europie. Jest to pierwszy smartfon tej marki, który zawiera wysuwaną kamerę selfie, a także niewielkie ramki, otaczające wyświetlacz o przekątnej 6,59". Inne ciekawe elementy specyfikacji tego urządzenia to aparat 48 MPix oraz wykończenie z kolorowego szkła. Pod obudową znajduje się procesor Kirin 710. Jeśli chodzi o RAM i pamięć, będzie dostępna tylko jedna wersja: 6GB/128GB. Z tyłu urządzenia znajdziemy trzy obiektywy - główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix oraz sensor 2 Mpix. Będzie tam także czytnik linii papilarnych, który nie występuje w wersji chińskiej. Całość zasila bateria 4000 mAh. Urządzenie nie ma NFC oraz żadnej oficjalnej ochrony klasy IP - choć producent zarzeka się, że telefon jest wodo i pyłoodporny.

Co istotne, Honor 9X będzie mieć wsparcie dla aplikacji Google - wsparcie, jednak nie jest do końca wiadome, jaki będzie system operacyjny, ponieważ Honor jest na czarnej liście Izby Handlu USA, w związku z czym Google cofnęło mu licencje na system Android. Być może z tego powodu nie podano jeszcze dokładnej daty europejskiej premiery (a zapowiadana była już od sierpnia), lecz powinniśmy ją poznać wkrótce. Jeśli zaś chodzi o cenę, jest to średniak, więc stawiamy na okolice 1000 złotych (lub nieco powyżej). Wiemy, że pojawią się dwie wersje kolorystyczne - Sapphire Blue oraz Midnight Black.