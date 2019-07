Honor 9X - producent zdradza wygląd smartfonu

Smartfon Honor 9X zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Producent zdecydował się podgrzać atmosferę tuż przed debiutem urządzenia i opublikował pierwszy oficjalny plakat promocyjny smartfonu.

Na opublikowanym zdjęciu po raz pierwszy możemy dokładnie przyjrzeć się jak wygląd tylny panel smartfonu Honor 9X. Trzeba przyznać, że chiński producent po raz kolejny udowadnia, że zna się na projektowaniu wyjątkowych, przynajmniej pod względem wizualnym, urządzeń.

Honor 9X zadebiutuje już 23 lipca jako naturalny następca zeszłorocznych modeli Honor 8X i 8X Max. Wiadomo już, że będzie to pierwszy smartfon producenta, a drugi w ogóle (po Huawei Nova 5), wyposażony w procesor Kirin 810. Z dotychczasowych informacji (opublikowanych m.in. przez TENAA - chińską organizację certyfikującą smartfony) wiemy, że Honor 9X otrzyma wyświetlacz o przekątnej 6,59-cala i rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli, 4GB, 6GB lub 8 GB pamięci RAM, od 64 GB do 256 GB przestrzeni na dane, potrójny aparat główny (48 Mpix + 16 Mpix + 2 Mpix) oraz akumulator o pojemności 3900 mAh.

Powyższe dane ewidentnie wskazują na to, że Honor 9X zadebiutuje w co najmniej w kilku wariantach. Spekuluje się, że obok modelu podstawowego może zadebiutować również Honor 9X Max bądź Honor 9X Pro. Warto też przypomnieć, że możliwe iż smartfon otrzyma kamerkę do selfie ukrytą w wysuwanym module.

Do premiery Honora 9X pozostał nieco ponad tydzień. Możemy być pewni, że w tym czasie otrzymamy jeszcze mnóstwo informacji na temat smartfonu.

źródło: gizmochina.com