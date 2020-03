Honor AKA-AL10 z certyfikatem TENAA - co to za telefon?

Chiński urząd telekomunikacyjny TENAA certyfikował tajemniczy model Honor AKA-AL10. Co wiemy z załączonej specyfikacji?

Honor, czyli marka należąca do Huawei, cieszy się na świecie dużą popularnością. Certyfikowany przez TENAA model Honor AKA-AL10 zalicza się do niższej półki cenowej. Jego wyświetlacz to 6,39", a natywna rozdzielczość 1560x720 pikseli. Używa niewymienionego z nazwy, ośmiordzeniowego procesora, taktowanego na 2GHz. Procesor ten może mieć od 6 do nawet 12GB RAM, a także 128GB pamięci na dane. Ponieważ w urządzeniu znajduje się slot na kart microSD, można podnieść to do 512GB. Specyfikacja podaje dokładne wymiary urządzenia: 159,81×76,13×8,13 mm oraz jego wagę - 176g. Kolejna rzecz to aparaty - Honor AKA-AL10 ma mieć z tyłud wa obiektywy, 48 Mpix + 2 Mpix. Jesli chodzi o aparat selfie, jest tu jeden obiekt 8 Mpix. Smartfon ma korzystać z baterii 3900 mAh.

Ponieważ jest to marka Huawei, zamiast usług Androida pojawi się tam ekosystem Huawei Mobile Services, bazowane na Androidzie w edycji open-source. Nie znamy jeszcze oficjalnej nazwy smartfona, ani też daty jego premiery, ale skoro już uzyskał certyfikat,k jest zapewne blisko do jego oficjalnej prezentacji. Wiemy tez dzięki TENAA, że dostępny będzie w czterech wersjach kolorystycznych: Back Night, Blue Water, Emerald oraz białej.

Źródło: TechAndroids