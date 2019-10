Honor Band 5i - nową generację opaski dla aktywnych poznamy już 22 października

Przedstawiciele firmy Honor zapowiedzieli nowy smartband z popularnej linii produktów - Honor Band.

W lipcu tego roku, submarka Huawei - firma Honor, zaprezentowała swoją najnowszą opaskę dla aktywnych - Honor Band 5. Jak ujawnili dzisiaj przedstawiciele chińskiego producenta, już w przyszłym tygodniu (22 października) możemy spodziewać się prezentacji nowego wariantu urządzenia.

Honor Band 5i będzie pod wieloma względami bliźniaczo podobny do modelu Band 5. Największą zmianą w stosunku do pierwowzoru jest wyposażenie opaski w wbudowane złącze ładowania, które jest ukryte w pasku. Jego zastosowanie sprawi, że przyszli użytkownicy opaski nie będą potrzebować żadnego dodatkowego akcesorium do ładowania.

Z ujawnionego dzisiaj plakatu promocyjnego wynika, że Honor Band 5i będzie dostępny co najmniej w trzech kolorach: różowym, czarnym i szarym. Do tego na pewno będziemy mogli liczyć na oksymetr (bada poziom nasycenia krwi tlenem) oraz krokomierz. Poza tym zapowiada się na to, że Band 5i nie będzie w żadnym stopniu ustępował swojemu pierwowzorowi.

Seria Honor Band w walce o klienta najczęściej rywalizuje z przebojowym sprzętem od Xiaomi, czyli Mi Band. Dzisiejsze rewelacje dotyczące Honor Band 5i mogą przekonać niezdecydowanych nabywców w stronę nadchodzącego produktu submarki Huawei.

