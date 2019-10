Honor Band 5i - zadebiutowała kolejna generacja przebojowego smartbandu

Najnowsza odsłona serii opasek Honor Band może się pochwalić między innymi wbudowaną ładowarką, pojemnym akumulatorem oraz licznymi funkcjami sportowymi.

Podczas dzisiejszej konferencji submarka Huawei zaprezentowała nie tylko smartfon Honor 20 Lite (Youth Edition), ale również nową generację opaski Honor Band. Honor Band 5i, bo o niej mowa, otrzymała kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 0,96-cala i rozdzielczości 160 x 80 pikseli. Ekran urządzenia nie w stanie wyświetlić jednocześnie do 30 znaków.

Jak przystało na smartband, zaoferuje on nam rozbudowany system powiadomień, możliwość obsługi odtwarzacza audio oraz solidny pakiet funkcji pozwalający na monitorowanie naszej aktywności i zdrowia. Wśród najważniejszych warto wymienić: całodobowy monitor pracy serca (ze wsparciem TruSeen 3.5), pulsoksymetr (służący do pomiaru saturacji krwi), monitor snu oraz 9 trybów sportowych.

Największą zmianą w stosunku do poprzednika i kluczowym elementem specyfikacji Honor Band 5i jest złącze ładowania, wbudowane bezpośrednio w smartband i ukryte w pasku urządzenia. Oznacza to, że do naładowania opaski nie potrzebujemy żadnego dodatkowego sprzętu.

Producent twierdzi, że konstrukcja Honor Band 5i jest wodoszczelna do 50 metrów. Dodatkowo, smartband dzięki baterii o pojemności 91 mAh powinien zapewnić użytkownikowi od 7 do 9 dni pracy.

Honor Band 5i został wyceniony na 159 juanów (~ 88 zł) i trafi do sprzedaży w Chinach już 1 listopada. Nowe możliwości opaski i jej niska cena z pewnością sprawią, że znajdzie ona wielu nabywców