Honor Band 6 zaciera granice między smartbandem a smartwatchem

Honor poinformował o wprowadzeniu na globalny rynek Honor Band 6. Ta inteligentna opaska to solidne wykonanie i wszechstronne zastosowania. No i niezła cena!

Honor Band 5 to tania opaska, oferująca mnóstwo funkcji, którą przetestowaliśmy i zyskała nasze uznanie. Jej następca został zaprezentowany podczas targów CES 2021 i jest urządzeniem, które można nazwać równie dobrze "smartbandem", jak i "smartwatchem". Nie jest zaskakującą nowością - pierwszy raz pokazano je jeszcze w listopadzie i od tego czasu specyfikacja nie zmieniła się ani trochę - mamy tu prostokątny wyświetlacz AMOLED (rozdzielczość 194 x 368 pikseli) o przekątnej 1,47"z szkłem 2,5D. Oprogramowanie pozwala śledzić puls, pracę serca, monitorować sen, monitorować poziom stresu oraz - w przypadku pań - cykl. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, przewidziano tu mierzenie wysiłku podczas uprawiania dziesięciu aktywności, w tym jazdy na rowerze i pływania. Sześć z nich wykrywanych jest automatycznie.

Podobnie jak w przypadku Honor Band 5, także i tutaj nie zaimplementowano modułu NFC. Honor Band 6 jest oczywiście wodoodporny - można zanurzyć się z nim nawet na 50 metrów. Oczywiście znajdziemy tu wszystkie funkcje, jakie smart-opaska mieć powinna, a więc sparujemy ją z telefonem w celu odbierania powiadomień i kontrolowania muzyki, mamy także tryb energooszczędny i inne funkcje. Wymiary urządzenia to 43×25.4×11.45 mm, a waży zaledwie 18 gramów. Jego sprzedaż globalna rozpoczyna się już w tym tygodniu, a sugerowana cena to 35 dolarów, czyli ok. 130 złotych.

