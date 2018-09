Honor Magic 2 zapowiedziany. Premiera 26 października

Przy okazji wrześniowych targów IFA 2018 w Berlinie odbyła się premiera najnowszego chipsetu HiSilicon Kirin 980. Zdawkowo zapowiedziano również Honor Magic 2, innowacyjny smartfon Huawei, który wzbudził ogromne zainteresowanie zgromadzonych mediów. Nic dziwnego, bowiem jego specyfikacja i możliwości zapowiadają się imponująco.

Zacznijmy od tego, co widać gołym okiem. Honor Magic 2 w pełni będzie zasługiwać na miano smartfonu bezramkowego. Tego doznania nie zakłóci nawet wycięcie na górze ekranu (tzw. notch), którego wielu producentów telefonów zdecydowało się zaadaptować w ostatnim czasie. Co ciekawe, na froncie urządzenia nie znajdziemy nic poza ekranem. Zagospodaruje on ponad 90 proc. powierzchni. Przedni aparat do selfie znajdzie się za to w wysuwanej klapce. Podobne rozwiązanie zastosowano już w OPPO Find X oraz VIVO Nex.

Honor Magic 2 będzie mieć 6-calowy ekran AMOLED o zagęszczeniu pikseli na cal wynoszącym 537 ppi. Jak wynika z ostatnich doniesień bezpośrednio pod nim zostanie umieszczony czytnik linii papilarnych. Integracja technologii z ekranem to obecnie najnowsze rozwiązanie w tym zakresie, eliminujące konieczność stosowania dodatkowych przycisków na obudowie.

Here's a sneak peak at the #HonorMagic2 - how's that for a bezel-less full view display? pic.twitter.com/9LWAdYb49h — Honor Smartphone (@Honorglobal) 3 września 2018

Wspomniany HiSilicon Kirin 980 będzie korzystać z minimum 6 GB pamięci RAM i 64 GB miejsca na dane. Wysuwana kamera do selfie będzie mieć rozdzielczość 24 MP. Smartfon dostanie też dwa główne aparaty o rozdzielczości 12 MP. Akumulator o pojemności 3300 mAh będzie zasilany mocną ładowarką 40W, a nad całym procesem będzie czuwać 15-warstwowy system bezpieczeństwa.

Premierę Honora Magic 2 zaplanowano na 26 października. Szacuje się, że smartfon może kosztować w okolicach 2000 złotych, jednak najwyższa jakość zastosowanych komponentów może nieznacznie ją podnieść. Jedno wydaje się pewne - ten model ma szansę namieszać w szykach konkurencji, podobnie jak dokonała tego w 2016 roku pierwsza odsłona Honora Magic. W tamtym czasie produkt zachwycał futurystycznych designem oraz inteligentnymi funkcjami.