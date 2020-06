Honor Play 4 z kapitalną funkcją - smartfon zmierzy temperaturę ciała

Nadchodzący smartfon Honor'a znacząco ułatwi życie podczas pandemii. Telefon będzie w stanie zmierzyć temperaturę ciała.

Podwyższona temperatura ciała to jeden z wielu objawów zakażenia koronawirusem. Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu popytu na sprzedaż termometrów bezdotykowych. W pewnym momencie podaż w niektórych regionach świata była nawet o kilka razy mniejsza, niż popyt.

Huawei - jeden z największych producentów smartfonów stwierdził, że wbudowanie termometru w telefon komórkowy to idealne rozwiązanie, które pomoże odnaleźć się w nowej normalności. W taki oto sposób nowy smartfon Honor Play 4 został wyposażony w wbudowany termometr.

Smartfon jest jeszcze opracowywany i nie został oficjalnie zaprezentowany w związku z czym nie wiemy, jaką technologię i oprogramowanie wykorzystano do budowy termometru. Tak naprawdę w chwili obecnej wiadomo jedynie, że do mierzenia temperatury wykorzystywany jest czujnik podczerwieni, który jest coraz rzadziej stosowany w nowych modelach smartfonów. Rozwiązanie to znane jest również z pilotów do telewizorów.

Termometry korzystają z podczerwieni nie są tak dokładne, jak klasyczne urządzenia do mierzenia temperatury, ale cała operacja pomiaru jest mniej inwazyjna i bezpieczniejsza w użyciu ze względu na brak konieczności bezpośredniego kontaktu z drugą osobą.

Aby zmierzyć temperaturę z wykorzystaniem Honor'a Play 4 trzeba będzie przyłożyć urządzenie w okolice czoła. Po kilku chwilach telefon wyświetli na swoim ekranie temperaturę ciała.

Nowe rozwiązanie z pewnością przyda się dobie pandemii COVID-19. Huawei oraz Honor za pomocą nietypowych dodatków zamierzają walczyć o odzyskanie rynku po utracie dostępu do usług Google.

Honor Play 4 poza wbudowanym termometrem bezdotykowym zaoferuje również układ Kirin 990 z obsługą modemu sieci 5G. W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze czy termometr dostępny będzie w każdym modelu z rodziny Honor Play 4. Możliwe, że znajdzie się jedynie w najdroższym modelu Honor Play 4 Pro.

