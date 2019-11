Honor V30 Pro przyłapany na pierwszych zdjęciach

Najnowszy flagowiec submarki Huawei'a wyróżniał się będzie podwójnym aparatem selfie w wyświetlaczu.

Honor V30 to smartfon, który ujrzy światło dzienne lada moment. Prawdopodobnie premiera odbędzie się w Chinach jeszcze w tym miesiącu. Ostatnie wycieki renderów przedstawiały tył urządzenia bardzo podobny do tego znanego z Mate'a 20 Pro. Teraz w oczekiwaniu na premierę najnowszego smartfona doczekaliśmy się zdjęć przedniego panelu, które zostały udostępnione przez portal Weibo. Fotografie potwierdzają, że urządzenie posiadać będzie podwójną kamerkę do selfie umieszczoną po lewej stronie w wyświetlaczu. Poza tym faktem zdjęcie przedstawia uruchomionego Honor'a V30 Pro z włączoną aplikacją ustawień, ale nie ujawnia żadnych specyfikacji technicznych.

Źródło: weibo via 91mobiles.com

Wcześniejsze plotki sugerowały, że Honor V30 zostanie wyposażony w główny aparat o rozdzielczości 60 MP, który do pomocy będzie miał 16 MP obiektyw szerokokątny oraz 2 MP obiektyw makro, a także czujnik ToF, który uzupełni czteroobiektywową konfigurację aparatu głównego.

Standardowy model Honor'a V30 ma posiadać baterię o pojemności 4000 mAh z szybkim 22,5 W ładowaniem przewodowym. Droższy model z Pro w nazwie ma posiadać nieco większy akumulator o pojemności 4200 mAh, który ładowany będzie za pomocą super szybkiej 40 W ładowarki przewodowej lub szybkiego ładowania bezprzewodowego o mocy 15 W. Oba modele mają być wyposażone w najnowszy procesor Kirin 990 autorstwa Huawei'a. Możliwe, że pojawi się również topowa odmiana z modemem sieci 5G.

Raporty sugerują, że Honor V30 kosztować będzie około RMB 3000, co daje około 1620 zł netto. Przedsprzedaż ma ruszyć od razu po premierze. Oczekuje się, że oba modele wyposażone zostaną w czytnik linii papilarnych umieszczony z boku tak, jak w Samsungu Galaxy S10e. Niestety Honor nie ujawnił jeszcze dokładnej daty premiery oraz dostępności urządzenia poza Chinami. Wielką niewiadomą pozostaje również informacja czy telefony wyposażone będą w usługi Google'a.

Źródło: 91mobiles.com