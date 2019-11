Honor V30 Pro - wyciekły ceny i model procesora

Chociaż do oficjalnej prezentacji smartfona Honor V30 Pro pozostało zaledwie 3 dni, do sieci wciąż trafiają nowe przecieki i mniej lub bardziej oficjalne informacje. Najnowsze mówią nam o procesorze oraz cenie urządzenia.

Dzisiaj w sieci pojawiła się informacja, że Honor V30 Pro będzie wyposażony w procesor Kirin 990 - posiada on modem umożliwiający obsługę standardu 5G. Pokazuje go także krótkie wideo, jakie zostało zamieszczone na oficjalnym profilu Honor w chińskiej sieci społecznościowej Weibo. Na innym profilu pokazał się z kolei model w sprzedaży w sklepie firmowym - został on wyceniony na 4999 juanów (czyli ok. 710 USD, co daje ok. 2800 zł). Na wystawionej tabliczce z opisem można dostrzec, że model ten posiada funkcję nazwaną Matrix Camera.

Źródło: Weibo

Przypomnę, że wczoraj Honor V30 Pro został wypatrzony w benchmarki AnTuTu, gdzie uzyskał bardzo dobre wyniki i dowiedzieliśmy się, że miał 8GB RAM, 256GB pamięci i Androida 10 oraz wyświetlacz z rozdzielczością Full HD+. Jednak na oficjalne potwierdzenie specyfikacji oraz cen musimy zaczekać do wtorku.