Honor V40 już 18 stycznia - co z dostępem do usług Google?

Nadchodzący Honor V40 zostanie zaprezentowany 18 stycznia 2021 roku. Będzie pierwszym smartfonem wyprodukowanym po sprzedaży Honora przez Huawei.

Honor przez wiele lat był submarką Huawei produkującą smartfony, tablety oraz komputery przenośny. Chiński gigant postanowił sprzedać Honor, co wynikało z rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Już po dokonaniu transakcji zaczęliśmy zastanawiać się, czy smartfony Honor budowane już bez udziału Huaweia będą mogły otrzymać dostęp do usług Google?

Honor V40 Źródło: huaweicentral.com

Pierwotnie Honor V40 miał zadebiutować na rynku 12 stycznia 2021 roku, ale najnowsze, oficjalne informacje wskazują, że premiera urządzenia odbędzie się 18 stycznia 2021 roku. Dodatkowo producent potwierdził już, że smartfon kompatybilny będzie z siecią 5G.

Honor pochwalił się kilkoma szczegółami na temat modelu V40 za pośrednictwem portalu społecznościowego Weibo. Urządzenie otrzyma lekko zakrzywiony ekran oraz dwie kamerki do selfie umieszczone w lewym, górnym rogu wyświetlacza.

Na materiale promocyjnym Honor V40 jest bardzo podobny do testowanego przez nas Huawei Mate 40 Pro oraz nowego Huawei nova 8 Pro 5G. Na filmiku widać, że przyciski do regulacji głośności oraz przycisk zasilania znajdują się na prawej krawędzi, a gniazdo na karty SIM znajduje się na dole.

Z poprzednich przecieków wiemy, że Honor V40 zaoferuje sporą wyspę z aparatami. Ujawnił ją silikonowy pokrowiec, którego fotografie trafiły do sieci.

Honor V40 to smartfon, którego produkcję rozpoczął Huawei, ale w środku znajdziemy układ MediaTek Dimensity 1000+. Nie zabraknie również modnego ostatnimi czasy, 120 Hz wyświetlacza. Smartfon zaoferuje szybkie, 66 W ładowanie przewodowe oraz 50 W ładowanie bezprzewodowe. Producent wykorzystał system ładowania znany z aktualnych, flagowych modeli Huawei. Pojemność baterii pozostaje nieznana.

W chwili obecnej nie wiemy, czy Honor V40 otrzyma dostęp do usług Google, ale jest to mało prawdopodobne. Pod znakiem zapytania stoi również wprowadzenie modelu do sprzedaży w Europie.

Źródło: gsmarena.com