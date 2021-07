Honor V7 Pro - Chińczycy zapowiadają nowy tablet

Chiński producent Honor zaprezentował dzisiaj pierwsze materiały poświęcone swojemu najnowszemu tabletowi: Honor V7 Pro.

Chińczycy póki co nie przekazali nam wielu konkretnych informacji, jednak w chińskim portalu społecznościowym Weibo opublikowali oni krótki filmik, który pozwala nam na pierwszy rzut oka na nowe urządzenie. Spekuluje się, że Honor V7 Pro zostanie oficjalnie przedstawiony światu 12 sierpnia. Wtedy Honor planuje zaprezentować także smartfon Magic 3, więc wydaje się to świetnym momentem, na ogłoszenie dotyczące tabletu. Krótki teaser możecie obejrzeć wchodząc w ten link.

Sam film nie ujawnia co prawda wiele, jednak możemy dostrzec już, że tablet będzie posiadał płaskie ramki oraz dość dużą wyspę z aparatem o dwóch obiektywach na pleckach. Uwagę przyciąga także faktura materiału, z którego wykonano tylny panel urządzenia.

Sam producent nie przekazał na ten moment żadnych informacji dotyczących specyfikacji technicznej, ani możliwości tabletu, jednak pierwsze przecieki mówią nam o obecności procesora MediaTek Dimensity 1300T. Sama jednostka procesująca także nie została jeszcze oficjalnie przedstawiona. To ma nastąpić 26 lipca. Do &gid=1&pid=1" target="_blank" class="link">dokumentów, na których widnieje ta data, dotarł jeden z bardziej wiarygodnych leaksterów publikujących na portalu Weibo. Odnalazł on ogłoszenie prasowe, które ma towarzyszyć debiutowi nowego procesora. Z tego komunikatu możemy dowiedzieć się, że Dimensity 1300T zostało wytworzone w 6 nm procesie technologicznym i ma oferować osiągi zbliżone do flagowych urządzeń. Dowiadujemy się także, że tablet Honor V7 Pro ma być pierwszym urządzeniem wyposażonym w ten chip oraz, że Honor posiada wyłączność na korzystanie z niego na okres sześciu miesięcy.

