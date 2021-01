Honor View 40 oficjalnie - zamiast Huawei pomoże Intel i Qualcomm

Honor View 40 to pierwszy smartfon zbudowany przez Honor po sprzedaniu firmy przez Huawei. Podczas jego debiutu ogłoszono partnerstwo z Qualcomm oraz Intelem. Najbliższe miesiące mogą być niezwykle ciekawe.

Honor zaprezentował swojego pierwszego smartfona po sprzedaży firmy przez Huawei. Nowy model View 40 to tani flagowiec na pierwszą połowę 2021 roku, który zadebiutował wraz z odświeżonymi komputerami MagicBook Notebook. Na konferencji prasowej Honor zaprezentował także swoją wizje na przyszłość oraz ogłosił ważne współprace z gigantami technologicznymi.

Honor View 40

Przedstawiciele Honora na konferencji prasowej przedstawili, że w przeciągu ostatnich miesięcy zawarto partnerstwo z AMD, Intel, MediaTek, Micron, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK Hynix oraz Sony. Oznacza to, że przyszłe smartfony Honor będą zupełnie niezależne od Huawei. Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że Honor będzie godnym konkurentem dla Xiaomi.

Wracając do samego Honora View 40. To smartfon z wyższej średniej półki wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 1000. Na pokładzie znajdziemy także modem sieci 5G, a cały układ wyprodukowano w 7 nm procesie technologicznym. Procesor Dimensity 1000 zapewnia wydajność porównywalną do zeszłorocznego Qualcomm Snapdragon 865.

Telefon wyposażono w ekran OLED o przekątnej 6,72 cala z pełnym pokryciem palety barw DCI-P3 oraz obsługą 120 Hz częstotliwości odświeżania. Dodatkowo panel posiada 300 Hz próbkowanie dotyku oraz wsparcie dla technologii HDR10.

W środku znajdziemy również akumulator o skromnej, jak na dzisiejsze czasy pojemności 4000 mAh. Naładujemy go z wykorzystaniem 66 W systemu ładowania Honor SuperCharge4. Możemy również skorzystać z 50 W ładowania bezprzewodowego. Smartfon od 0 do 60% naładuje się w zaledwie kwadrans.

Honor View 40 posiada 50 MP aparat z sensorem RYYB, który charakteryzuje się wysoką wydajnością w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Nie zabrakło 8 MP aparatu ultraszerokokątnego oraz 2 MP czujnika głębi.

Zastanawiacie się pewnie co z dostępem do usług Google? Honor View 40 na początku sprzedawany będzie tylko w Chinach, gdzie dostęp do usług Google jest zbędny. Honor przewiduje uruchomienie wersji europejskiej z dostęp do usług Google w drugim kwartale 2021 roku, ale nie jest to jeszcze w pełni potwierdzona informacja.

