Honor Vision - tak prezentuje się pierwszy TV z HarmonyOS

Honor Vision to 55" z jakością obrazu 4K. Prezentujemy całą specyfikację oraz cenę i dostępność urządzenia.

Honor Vision został zaprezentowany na Huawei Developer Conference jako pierwsze oficjalne urządzenie na świecie, które działa pod kontrolą autorskiego systemu HarmonyOS. Na 55-calowym wyświetlaczu pokazywany jest obraz w jakości 4K (3840×2160 pikseli), a niewielkie ramki sprawiają, że wypełnia aż 94% frontu urządzenia. Pokrycie paletą NTSC to 87%, a jasność wynosi do 400 nitów. Kąty widzenia wynoszą 178°. Telewizor posiada certyfikat TÜV Rheinland, świadczący o redukcji szkodliwego dla wzorku światła niebieskiego. Jak powiedziano podczas pokazu, włączenie telewizora to dokładnie 1 sekunda (jeśli używa się przycisku na obudowie) lub 2 sekundy (korzystając z pilota).

Honor Vision ma w najcieńszym punkcie zaledwie 6,9mm grubości. Ramki wykonane zostały z metalu, a w obudowie umieszczono aż cztery głośniczki po 10W każdy. Wspierają one Hi-Res Wireless Audio (HWA), a ponieważ każdemu towarzyszy mikrofon, można wydawać polecenia głosowe na maksymalną odległość 5 metrów - za ich wykonywanie odpowiada asystent YoYo. Urządzenie posiada transmiter Bluetooth 5.0. Wśród licznych funkcji znajdziemy panel sterowania, integrację z wideo-domofonem, a także asystenta streamingu. Honor napędza chipset Hongjun 818m, stworzony we współpracy HiSilicon z Baidu, wspierający się dwoma procesorami ARM Cortex A73 i ARM Cortex A53, a także układem graficznym Mali-G51.

Honor Vision będzie dostępny w sprzedaży już za trzy dni, 15 sierpnia, jednak jak na razie wyłącznie na rynku chińskim. Jego cena w przeliczeniu na złotówki to ok. 2100 zł. Będzie dostępna także nieco bardziej rozbudowana wersja Pro, kosztująca ok. 700 zł więcej.