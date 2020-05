Honor X10 5G oficjalnie - ekran bez notch'a, Kirin 820 oraz brak Google'a

Submarka Huawei'a zaprezentowała właśnie niezwykle ciekawego średniaka. Czy droższe urządzenia bez usług Google mają sens?

Honor zaprezentował właśnie nowy model smartfona z obsługą sieci 5G. Honor X10 debiutuje jako najtańszy smartfon z 5G sprzedawany przez Huawei'a. Najnowsze urządzenie konkurować będzie na rynku z Redmi 10X 5G oraz Redmi 10X Pro 5G. Jak widać nazewnictwo zastosowane przez Huawei'a ma dodatkowo podkreślić, jakie urządzenia są konkurencją dla nowego smartfona.

Honor X10 w porównaniu do swojego poprzednika - modelu 9X, który zadebiutował w zeszłym roku posiada flagowe funkcje takie, jak wbudowany modem sieci 5G, obsługa sieci 5G oraz aparat rodem z flagowców. Nie zabrakło również niezwykle przydatnego systemu szybkiego ładowania przewodowego.

Nowy smartfon posiada ekran o przekątnej 6,63 cala. Jest to panel wykonany w technologii IPS LCD, który nie posiada wycięcia. Kamerka do selfie została umieszczona w wysuwanym modelu. Rozwiązanie to znamy między innymi z testowanego przez nas w zeszłym roku Xiaomi Mi 9T. Co ważne wyświetlacz Honor'a X10 wspiera 90 Hz częstotliwość odświeżania oraz 180 Hz próbkowanie dotyku.

Za wydajność odpowiada nowy układ Kirin 820 5G. Podczas jego premiery Huawei chwalił się kompleksową obsługą aż 9 pasm 5G. Maksymalna prędkość pobierania z wykorzystaniem 5G wynosi 1003 Mbps. Urządzenie obsługuje również autorską technologię Super Uplink firmy Huawei, która ma dodatkowo zwiększać szybkość pobierania danych z wykorzystaniem sieci komórkowej.

Całość uzupełnia szybka pamięć operacyjna LPDDR4X RAM oraz wbudowana pamięć masowa w standardzie UFS 2.1. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4300 mAh z obsługą szybkiego, 22,5 W ładowania przewodowego. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10 z najnowszą nakładką graficzną Magic UI 3.1.

Co ważne aparat główny to 40 MP sensor Sony IMX600y, który zastosowano również w składanym Mate Xs.

Honor X10 pojawi się na rynku w trzech wersjach z 6 GB pamięci operacyjnej i 64 GB wbudowanej pamięci masowej, 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej oraz 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Ceny wahają się od około 267 do 337 dolarów.

Sprzedaż startuje 26 maja. Na początku urządzenie dostępne będzie jedynie w Chinach.

