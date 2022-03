Honor X9 5G oficjalnie! Czym zaskakuje nowy członek serii X?

Honor dodał nowy telefon do swojej serii X - model X9 5G. Ile zapłacimy i kiedy będzie dostępny nowy smartfon tego producenta?

Honor X9 5G posiada on 6,81-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 2388 x 1980 pikseli z częstotliwością odświeżania 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku do 240 Hz. Telefon jest napędzany przez 6 nm chipset Snapdragon 695 obsługujący 5G i wyposażony w 6 GB lub 8 GB pamięci RAM. Konfiguracje pamięci masowej to 6/128 GB, 8/128 GB i 8/256 GB.

Z tyłu Honor X9 5G posiada potrójny aparat z 48 MP f/1.8 i parą 2 MP czujników do makro i głębi. Z przodu znajduje się aparat selfie o rozdzielczości 16 MP. Całość zasila bateria o pojemności 4800 mAh z przewodowym ładowaniem Honor SuperCharge 66 W. Z boku umieszczono pojemnościowy skaner linii papilarnych.

Jeśli chodzi o oprogramowanie, Honor X9 5G korzysta z autorskiego interfejsu Magic UI 4.2 na systemie Android 11. Honor X9 5G będzie dostępny w trzech kolorach - Titanium Silver, Ocean Blue i Midnight Black. Smartfon od dzisiaj dostępny w sprzedaży w Malezji w cenie 1 099 RM (około 1000 zł).