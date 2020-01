Honor certyfikuje nowy telefon - prawodopodobnie V30 Lite

Na chińskiej stronie TENAA pojawił się certyfikat nowego smartfona Honor. Prawdopodobnie jest to V30 Lite.

Nowe urządzenie przypomina wyglądem modele Honor V30 i V30 Pro, stąd główny wniosek o tym, że jest to model Lite. Ale na stronie TENAA certyfikowano dwa urządzenia - ich oznaczenia kodowe to MOA-AL00 i MOA-TL00. Na zaprezentowanych powyżej renderach widzimy model, mający identyczny układ dwóch obiektywów, jak V30. Jaśniejszy punkt pod nimi do lampa błyskowa LED. Niestety, brak jakichkolwiek informacji o używanych matrycach. Wyświetlacz jest dość niewyraźny, ale brak widocznego na tle czerni notcha może wskazywać na otwór z obiektywem aparatu przedniego. Dzięki temu wyświetlacz zajmuje niemal cały przód. Z boku widzimy normalny przycisk zasilania, zamiast połączenia zasilania z czytnikiem odcisków palców, co występuje we wspomnianych modelach.

Ale czytnika palców nie ma także z tyłu, może więc zostanie wmontowany w wyświetlacz? W takim przypadku oznaczało by to OLED. A może Huawei zdecyduje się w ogóle nie umieszczać czytnika odcisków palców? Z dokumentacji, zamieszczonej na stronie TENAA, wiemy, że urządzenie MOA-AL00 ma mieć wymiary 159,07x74,06x9,04 mm, a wspomniany wyświetlacz 6,3". Będzie zasilać je bateria o pojemności 4900 mAh, wspierająca ładowanie co najmniej 10W. Prawdopodobnie telefon będzie wyposażony w obsługę dwóch kart SIM.

Źródło zdjęć: TENAA