Honor pokazuje aparaty modelu 50 Pro+

Seria smartfonów Honor 50 w końcu doczekała się oficjalnych materiałów promocyjnych przed zbliżającą się premierą na chińskim rynku.

Udostępnione materiały promocyjne dotyczą póki co Chin, jednak możemy zakładać, że wkrótce ruszy także kampania skierowana na zachodnie rynki. Dostępne grafiki pokazują nam najprawdopodobniej model Honor 50 Pro+ 5G. W promocji wziął udział chiński aktor oraz model Gong Jun, który na zdjęciach prezentuje najnowszy smartfon Honor.

Co wiemy na temat danych technicznych telefonu? Na samych grafikach możemy zauważyć cztery obiektywy aparatu umieszczonego na pleckach. Zapewne jest to więc model Honor 50 Pro+. Pozostałe, nieco uboższe wersje mają posiadać trzy obiektywy. Takie informacje pojawiały się już w przeciekach przez kilka ostatnich tygodni poprzedzających premierę. Główny obiektyw zaoferuje nam nawet 100 MP rozdzielczość i taki sensor zapewne znajdzie się także w podstawowym modelu Honor 50. Możemy spodziewać się także możliwości ładowania bezprzewodowego 50W, przewodowego 66W oraz błyskawicznego ładowania nawet do 100W.

Użytkownicy będą mogli oczekiwać dostępu do wszelkich usług Google. Problem z dostępem do nich był zresztą głównym powodem, przez który Honor zdecydował się odłączyć od Huawei i rozpocząć produkcję urządzeń pod własną marką. W sieci pojawiły się także benchmarki najnowszych smartfonów Honor. Z nich dowiadujemy się, że pracą urządzenia zarządzał będzie system Android 11 z nakładką Magic UI. Ma ono posiadać także 8 GB pamięci RAM. Sam producent potwierdził już, że podstawowy model Honor 50 będzie posiadał procesor Qualcomm Snapdragon 778G, a model Pro+ procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G. Honor 50 Pro+ otrzyma ekran o przekątnej 6,79 cala z matrycą AMOLED, rozdzielczością 3200x1800 pikseli oraz częstotliwością odświeżania 120 Hz.

W ciągu ostatnich kilku godzin na chińskim portalu Weibo pojawiło się także wiele zdjęć przedstawiających urządzenia z linii Honor 50. Prezentujemy je poniżej:

Seria Honor 50 ma zadebiutować już 16 czerwca. Jej premiera nastąpi podczas wydarzenia zorganizowanego w Szanghaju. Wtedy zapewne dowiemy się więcej o szczegółach technicznych smartfonów oraz ich ceny i dostępności na światowych rynkach.