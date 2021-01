Honor rozmawia z Google. Nowe modele mogą otrzymać usługi Google

Honor jako samodzielna marka próbuje odzyskać dostęp do usług Google. Nowy prezes firmy przekazał, że prowadzi zaawansowane rozmowy z Google. Czy nowe smartfony Honora zaoferują usługi Google i trafia ponownie do sprzedaży w Europie?

Huawei w związku z restrykcjami handlowymi nałożonymi przez Stany Zjednoczne stracił dostęp do usług Google. Stało się to w momencie, gdy spółka była właścicielem marki Honor. W konsekwencji Sklep Play i popularne aplikacje wyszukiwarkowego giganta zniknęły również z telefonów z logo Honor na obudowie.

Honor View 40

Pod koniec ubiegłego roku firma Honor została odsprzedana firmie Zhixin New Information Technology Co. Ltd. W wyniku zmiany właściciela pracę zachowali prawie wszyscy pracownicy Honor, w tym spora część kadry kierowniczej.

Od razu po przejęciu Honor przez Zhixin New Information Technology Co. Ltd firma rozpoczęła starania o przywrócenie dostępu do usług Google.

Prezes Honor - George Zhao Ming przekazał dziś, że jest na zaawansowanym etapie rozmów z firmą Google, a nowe smartfony Honor otrzymają dostęp do usług Google (GMS).

Honor nie jest już częścią Huawei, w związku z czym mógł otworzyć proces certyfikacji, aby otrzymać dostęp do usługi i oprogramowania firmy Google. Odzyskanie certyfikatu Google otwiera przed firmą Honor ogromne możliwości.

Dyrektor generalny Honor podkreśla że Honor jest już niezależną firmą i ma zamiar konkurować z Huawei. Odzyskanie dostępu do usług Google pozwoli na powrót firmy do Europy. Możliwe, że w przyszłości miejsce Huawei zajmie właśnie Honor.

Honor rozmawia również z innymi amerykańskimi firmami takimi, jak Qualcomm czy Microsoft.

Pierwszym smartfonem z dostępem do usług Google wyprodukowanym przez Honor po sprzedaży tej firmy przez Huawei ma być europejska wersja modelu View 40, który zadebiutował już na rynku chińskim.

Źródło: gizmochina.com