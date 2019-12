Honor wypuszcza betę EMUI 10 dla 9X i 9X Pro

Honor rozpoczyna poszukiwanie użytkowników 9X i 9X Pro, którzy chcą przetestować wersję beta EMUI 10.

Honor planuje powszechne wprowadzenie nakładki EMUI 10 do swoich smartfonów i - jak to w takich przypadkach bywa - szuka najpierw chętnych do wzięcia udziału w testach wersji beta. Jednak nie każdy chętny zostanie do tego dopuszczony - producent przewiduje wyłącznie 500 beta-testerów, dlatego im szybciej ktoś się zgłosi, tym większa szansa na wzięcie w nich udziału. Zapisy trwają do 15 grudnia, ale wymagane jest posiadanie smartfona Honor 9X lub Honor 9X Pro z nakładką EMUI w wersji co najmniej 9.1.1.160(C00E160R6P2/R5P3/R3P5).

EMUI 10, oparte na systemie Android 10, to szereg ulepszeń w stosunku do podstawowego systemu - w tym nowe elementy interfejsu oraz wyświetlania obrazu.