Honor został sprzedany - co dalej z aktualizacjami i usługami Google?

Huawei oficjalnie sprzedał markę Honor. Firma ratuje swój kluczowy brand. Co dalej z aktualizacjami smartfonów Huawei Honor. Czy posiadacze mogą liczyć na nowe oprogramowanie? Jak wygląda sprawa z usługami Google?

Huawei podał dziś rano do wiadomości, że sprzedano submarkę Honor. W tym miejscu należy przypomnieć, że Honor to marka, która zajmowała się produkcja tańszych urządzeń dedykowanych do młodszych odbiorców. Po wydzieleniu submartki Honor z firmy Huawei, za śladem chińskiego gigant poszły inne firmy takie, jak Oppo (Realme) czy Xiaomi (Redmi i POCO) .

Honor 8 Źródło: techadvisor.co.uk

Można by rzecz "coś się kończy, coś się zaczyna". Wszystkie aktywa Honor zostały sprzedany firmie Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd. Od dziś Huawei nie będzie już uczestniczył w procesach podejmowania decyzji dotyczących marki Honor, ale co z posiadaczami smartfonów tej marki wyprodukowanych za czasów Huawei?

Marka Honor istnieje na rynku od 2013 roku i przez ostatnie siedem lat wyprodukowała miliony smartfonów, tabletów i komputerów. Huawei podaje, że Honor rocznie produkuje 70 milionów sztuk smartfonów.

Urządzenia produkowane przez Honor były mocno spokrewnione ze smartfonami Huawei. Sprzęt wykorzystywał autorskie procesory Kirin, a całość pracowała pod kontrolą nakładki EMUI, która nazywała się Magic UI. Urządzenia marki Honor charakteryzowały się bardziej odważnym designem. Wystarczy przypomnieć sobie model Honor V20.

Honor V20

Za aktualizację starszych modeli nadal odpowiedzialny będzie Huawei. Oznacza to aktualizacje nakładki EMUI oraz brak dostępu do usług Google dla nowszych modeli. Niestety smartfony, które fabrycznie nie posiadają dostępu do usług Google nie zyskają go po zmianie właściciela.

Inaczej sprawa mieć się będzie w przypadku nowych konstrukcji. Nadchodzące smartfony powstałe po zakupie Honora przez Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd. mogą posiadać preinstalowane usługi Google. Sprzęt musi przejść certyfikację Google. Możliwe, że Honor wykorzystywać będzie procesory z USA (Qualcomm). W chwili obecnej są to jedynie spekulacje. Musimy zaczekać do premiery pierwszych smartfonów.