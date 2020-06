Horizon 2, Resident Evil 8, Demons's Souls - lista startowych tytułów na PlayStation 5 imponuje

Resident Evil 8, Horizon 2: Forbidden West, Demon's Souls, Hitman III, Ratchet i Clank: Rift Apart, to tylko część gier, które ogramy na PlayStation 5.

Sony długo kazało nam czekać na pokaz „mocy” PlayStation 5, ale jak już to zrobiło, to wywołało u nas "opad szczęki". Dzisiejsza prezentacja to prawdopodobnie jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń gamingowych ostatnich miesięcy. Japoński producent nie zawiódł i zaprezentował nam mnóstwo ciekawych tytułów, które ogramy na PlayStation 5.

Oto lista najciekawszych z nich:

Początek prezentacji i od razu prawdziwa bomba - nowy Spider-Man, tym razem z Mike'm Moralesem w roli głównej. Premiera? Końcówka 2020 roku. Zaraz potem dowiedzieliśmy się, że na PlayStation 5 zmierza Gran Turismo 7. Legendarna seria gier wyścigowych powróci z rozbudowanym trybem kampanii.

Studio Insomniac Games przygotuje nam również Ratchet i Clank: Rift Apart, czyli nowe przygody przebojowego duetu. Po mocnym początku, przedstawiciele Sony nieco uśpili naszą czujność kilkoma mniejszymi projektami, jak: Stray od Annapurna Interactive czy znakomicie wyglądający - Kena: Bridge of Spirits, autorstwa niewielkiego studia Ember Lab.

Sporo z zaprezentowanych tytułów pojawi się wyłącznie na PlayStation 5. Taki los spotka m.in.: ciekawą platformówkę Sackboy a Big Adventure, klimatyczną, trzecioosobową grę akcji - Returnal, czy znakomicie wyglądający i ciekawie zapowiadający się Project Athia od Square Enix.

Gdy wydawało się już, że prezentacja zmierza ku końcowi, Sony postanowiło wyciągnąć swoje asy. Na początek Hitman III, czyli nowe przygody Agenta 47.

Kolejny tytuł zapowiedział sam Shuhei Yoshida, czyli żywa legenda Sony, a ową produkcją był remake kultowego Demon's Souls!

Chwili nad odpoczynek było niewiele, bo wkrótce po tym, mogliśmy oglądać klimatyczny zwiastun Resident Evil 8. Jednocześnie potwierdziła się część wcześniejszych plotek, która mówiła o tym, iż Capcom pozostanie przy perspektywie pierwszej osoby, a akcja gry toczyć się będzie na znacznie większym obszarze niż "siódemka". Tym razem przyjdzie nam zwiedzić tajemnicze miasteczko u podnóża ogromnego zamku.

Na sam koniec, Sony pozostawiło prawdziwą perełkę. Jeden z najlepszych tytułów ekskluzywnych na PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn, doczeka się oficjalnej kontynuacji na PS5, w postaci Horizon 2 Forbidden West. Gracze po raz kolejny wcielą się w Aloy i będą kontynuować jej historię.

Sony pokazało dzisiaj, jak należy prezentować swój produkt. Czasem na najlepsze warto poczekać i śmiało możemy stwierdzić, że tak właśnie było w przypadku prezentacji PlayStation 5.

