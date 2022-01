Horizon Call of the Mountain – nowa gra na wyłączność PS5 z trailerem

Seria Horizon właśnie wzbogaciło się o kolejny tytuł. Poznajcie Horizon Call of the Mountain.

fot. Sony

Sony nie próżnuje i podczas CES 2022 ujawniło mnóstwo szczegółów na temat nowej generacji gogli wirtualnej rzeczywistości – PlayStation VR2. Co jednak ważniejsze, japoński producent od razu pokazał nam do czego zdolny jest nowy sprzęt w połączeniu z mocą PlayStation 5, a to za sprawą Horizon Call of the Mountain. Nad zapowiedzianą właśnie grą czuwają dwa zespoły - Guerrilla Games oraz Firesprite Games.

Na temat samej rozgrywki wciąż wiemy niewiele. W krótkim wpisie na blogu PlayStation twórcy ujawnili jedynie, że gracze wcielą się w zupełnie nową postać, a przebojową Aloy będziemy mogli jedynie spotkać w grze jako bohatera niezależnego. Deweloperzy zapewniają również, że możemy liczyć na „wyjątkowe doświadczenia” i „innowacyjną rozgrywkę”.

To wyjątkowe doświadczenie zostało zaprojektowane z myślą o rozwoju technologii sprzętowej, innowacji i rozgrywki. Oszałamiająca oprawa wizualna i zupełnie nowe kontrolery PS VR2 Sense nadają nowe znaczenie głębokiej immersji w świecie gry Horizon – Jan-Bart van Beek, Guerrilla Games.

Przy okazji dzisiejszej zapowiedzi nie mogło zabraknąć również krótkiego trailera, który daje nam zaledwie przedsmak tego, czego możemy oczekiwać.

Niestety nie ujawniono jeszcze daty premiery Horizon Call of the Mountain. Możemy jednak śmiało założyć, że będzie to "tytuł startowy" dla PlayStation VR2

