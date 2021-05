Horizon Forbidden West na pierwszym gameplayu wygląda rewelacyjnie

Zgodnie z wcześniejszym zapowiedziami, Sony zaprezentowało nam dzisiaj pierwszy obszerny materiał z rozgrywki w Horizon Forbidden West.

Kolejne State of Play już za nami, tym razem bohaterem wydarzenia była produkcja Guerrilla Games - Horizon Forbidden West. Po raz pierwszy kontynuacji znakomitego Horizon Zero Dawn mogliśmy przyjrzeć się niemal rok temu, wówczas otrzymaliśmy jednak jedynie renderowany zwiastun. Tym razem Sony przygotowało dla na pełnoprawny gameplay. Podczas wydarzenia japoński producent pokazał nam blisko 14 minut wypełnionych akcją. Twórcy poświęcili również kilka minut na omówienie nowości, które trafią do gry. Aloy napotka na swojej drodze nowych przeciwników, ale i jej zdolności znacząco wzrosły. Bohaterka do swojej dyspozycji będzie miała bogaty arsenał broni i gadżetów. Jak prezentują się one w akcji możecie zobaczyć poniżej.

Horizon Forbidden West wciąż nie ma ustalonej konkretnej daty premiery. Wiemy jedynie, że twórcy celują w rok 2021. Choć gra powstaje z myślą o PS5, to ukaże się również na starszej konsoli producenta - PlayStation 4.

