Horizon Forbidden West - wszystko, co musisz wiedzieć o grze [Aktualizacja 14.02.2022]

Sprawdź najważniejsze informacje na temat gry Horizon Forbidden West.

Spis treści

Horizon Forbidden West jest zdecydowanie jedną z najbardziej wyczekiwanych gier, które zmierzają na konsole PlayStation. Sprawdź najważniejsze informacje na temat produkcji Guerilla Games.

Horizon Forbidden West - data premiery i platformy

Podczas Gamescom Opening Night Live 2021 reżyser gry, Mathjis de Jonge potwierdził, że tytuł pojawi się na rynku 18 lutego 2022 roku. Gra będzie dostępna na konsolach PS4 i PS5 w pełnej polskiej wersji językowej.

Horizon Forbidden West - trailer i gameplay

W sieci możemy znaleźć wiele materiałów dotyczących Horizon Forbidden West. W tym miejscu publikujemy oficjalny zwiastun oraz zapis z rozgrywki.

Horizon Forbidden West - fabuła

W Horizon Forbidden West poznamy dalsze losy Aloy. W świecie gry zapanowała względna równowaga. Ludzie, maszyny i zwierzęta starały przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości i żyć obok siebie. Nic jednak nie trwa wiecznie. Nowym zagrożeniem jest tajemnicza plaga, która może zniszczyć życie na ziemi. Plony umierają, ludzie cierpią z powodu głodu, a maszyny, które miały pomóc ludzkości zbuntowały się przeciwko nim. Dodatkowo, cały świat nawiedzają potworne burze siejące zniszczenie.

Aloy musi znaleźć sposób na powstrzymanie zarazy. Odpowiedzi czekają na nią w najdalszych zakątkach Ameryki, na Zakazanym Zachodzie. Musi też pamiętać, że "na zachodzie wojna jest regułą, a pokój wyjątkiem". Bohaterka na swojej drodze spotka plemię, którego przywódczyni, Regalla, nie cofnie się przed niczym, aby prowadzić swoją krucjatę i zabije każdego, kto stanie na jej drodze. Co więcej, buntownicy posiedli zdolność kontrolowania maszyn. Na szczęście, Aloy nie będzie w trakcie podróży sama. W wykonaniu misji dostanie pomoc towarzyszy.

Horizon Forbidden West - świat gry

Twórcy przygotowali dla nas bardzo rozległy i zróżnicowany świat. Rozgrywkę rozpoczynamy w górzystych terenach Kalifornii, które znamy jeszcze z pierwszej części gry. Dopiero później wyruszamy na zachód Ameryki. Reżyser gry, Mathjis De Jonge potwierdził, że Zakazany Zachód rozciąga się od Utah po wybrzeże Pacyfiku, a mapa ma być większa niż w Horizon Zero Dawn. W materiałach z gry możemy zobaczyć znane lokacje, m.in. postapokaliptyczną wizję San Francisco z obrośniętym zielenią mostem Golden Gate. Co więcej, Horizon Forbidden West to nie tylko podróż po powierzchni. Nowe i ulepszone narzędzia, pozwolą Aloy pokonywać górskie szczyty czy też nurkować pod wodą.

Horizon Forbidden Games (fot. Sony)

Horizon Forbidden West - rozgrywka

Podczas rozgrywki głównym motorem napędowym dla eksploracji będą zadania główne oraz aktywności poboczne. W trakcie wykonywania misji, ale także pomiędzy nimi na swojej drodze napotkamy wielu przeciwników (zarówno maszyny jak i ludzi), a gra zapewni nam dynamiczne starcia.

Walka jest jednym z najbardziej emocjonujących elementów w grze. W celu pokonywania wrogów będziemy używać nie tylko znanych nam z pierwszej części włóczni, łuku czy pułapek. Twórcy udostępnią nam także nowe i ulepszone narzędzia, które pomogą w potyczkach i uratują w krytycznych sytuacjach. Ben McCaw z Guerilla Games tak opowiedział o gadżetach:

Pullcaster przyspiesza wspinaczkę, wyciągając ją [Aloy dop. red.] z kłopotów; Shieldwing pozwala jej bezpiecznie schodzić z dużych wysokości (lub atakować wrogów z góry), a dzięki masce do nurkowania, cały nowy podwodny świat jest otwarty do eksploracji.

Co więcej, duży wybór broni i sprzętu pozwoli graczom na większą swobodę w opracowywaniu taktyki. Broń będziemy mogli także ulepszać i modyfikować w oparciu o system craftingu.

Wraz z postępami w grze i zdobywaniu przez Aloy doświadczenia, będziemy mogli podnosić poziom postaci odblokowując nowe umiejętności.

Horizon Forbidden West - czy będzie kooperacja i multiplayer?

Horizon Forbidden West został stworzony jako gra w pełni przeznaczona dla pojedynczego gracza. Gra nie oferuje lokalnego trybu współpracy na podzielonym ekranie, ani trybu wieloosobowego online.

Horizon Forbidden Games (fot. Sony)

Horizon Forbidden West - czy będzie na PC?

W dniu premiery Horizon Forbidden West pojawi się na konsolach PS4 i PS5. Nie ma oficjalnego potwierdzenia, czy gra będzie w przyszłości dostępna na komputerach osobistych, tak jak to jest w przypadku Horizon Zero Dawn. Wyciek z bazy danych GeForce Now mówi o debiucie Horizon Forbidden West na PC we wrześniu tego roku, jednak jest to plotka, a nie oficjalnie potwierdzona informacja.

Nowy gameplay pokazuje dodatkowe aktywności [Aktualizacja 3.02.2022]

Horizon Forbidden West zapewni nam nie tylko świetnie zapowiadającą się kampanię fabularną, ale także szereg dodatkowych aktywności, które będziemy mogli wykonywać w trakcie rozgrywki. W najnowszym nagraniu od twórców możemy zobaczyć, że pomiędzy poszczególnymi zadaniami będziemy mogli w świecie gry robić też sporo innych rzeczy. Duży nacisk będzie położony na eksplorację. Twórcy podkreślają, że będzie ona miała ogromne znaczenie, jeśli będziemy jeszcze głębiej poznać świat gry. Na nagraniu możemy także zobaczyć walki na arenach, personalizację uzbrojenia czy też wyścigi. Co ciekawe, każda osada do jakiej trafimy podczas rozgrywki będzie charakteryzowała się własnymi zwyczajami, a my będziemy mogli je poznać. Cały materiał możecie zobaczyć poniżej.

Udogodnienia i ułatwienia dla graczy [Aktualizacja 11.02.2022]

Guerilla Games i Sony ujawniły, na jakie ułatwienia i udogodnienia mogą liczyć gracze. Wygląda na to, że w Horizon Forbidden West będą się świetnie bawić wszyscy, nawet najmniej doświadczone osoby. Deweloper przygotował także kilka udogodnień dla graczy z niepełnosprawnościami. Poniżej najciekawsze z nich.

Funkcja Co-pilot , dzięki której druga osoba będzie mogła pomóc w sterowaniu Aloy

, dzięki której druga osoba będzie mogła pomóc w sterowaniu Aloy Kilka różnych stopni trudności, od najprostszego fabularnego, do takiego, który będzie wymagał dużych umiejętności. Będziemy mogli także ręcznie dostosować poszczególne elementy, np. zwiększyć zadawane i zmniejszyć otrzymywane obrażenia

Możliwość zmiany rozmiaru czcionki i koloru tła

Funkcja Easy Loot , która sprawi, że części z robotów są zbierane automatycznie

, która sprawi, że części z robotów są zbierane automatycznie Różne profile sterowania

Celowanie za pomocą żyroskopu

Możliwość zmiany czułości poruszania się

Możliwość zmniejszenia poziomu wibracji pada na PS5

Możliwość włączenia automatycznego spowolnienia czasu podczas celowania

Wspomaganie celowania

Możliwość włączenia opcji podświetlania interaktywnych przedmiotów podczas wspinaczki

Możliwość włączenia komunikatów ze wskazówkami dotyczącymi rozgrywki

Horizon: Forbidden West - pierwsze recenzje

Pierwsze recenzje Horizon Forbidden West pokazują, że Guerilla Games stworzyło grę niemal doskonałą. W serwisie Metacritic nowy Horizon uzyskał notę na poziomie 89/100 na podstawie 95 recenzji. Trzeba zaznaczyć, że aż 91 z nich jest pozytywna. Co więcej, aż 15 redakcji zdecydowało się przyznać grze maksymalną ilość punktów.

Wielu recenzentów chwali praktycznie wszystkie elementy gry, zaczynając od eksploracji, przez walkę, po świetnie napisane postacie i zadania. Jest to niemal doskonały sequel, który naprawia wszelkie błędy poprzedniczki.

Część oceniających zarzuca jednak Guerilla Games brak większej rewolucji w rozgrywce. Twórcy starali się ulepszyć to co nie do końca dobrze działało w pierwszej części, jednak nie silili się na wprowadzenie do rozgrywki zbyt wielu nowości. Nie zmienia to jednak faktu, że posiadacze konsol PlayStation otrzymają kolejną świetną grę.

