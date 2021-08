Horizon Forbidden West z datą premiery na PS4 i PS5. Sony rozczarowuje

Jeśli wyczekujecie rychłej premiery Horizon Forbidden West to nie mamy dla was najlepszych wieści. Na nowe przygody Aloy jeszcze sobie poczekamy.

fot. Sony

Sony zmiennym jest. Jeszcze nie tak dawno japoński producent twierdził, że nie potrzebuje dużych targów jak E3 czy Gamescom do promocji swoich tytułów i woli skupić się na własnych prezentacjach. Tymczasem przedstawiciele studia Guerrilla Games byli obecni podczas Gamescom Opening Night Live i mieli nam do przekazania niezwykle ważną wiadomość.

Wiemy już kiedy zadebiutuje Horizon Forbidden West - kontynuacja przygód przebojowej Aloy trafi na PlayStation 5 i PS4 18 lutego 2022 roku. Oznacza to, że Sony właśnie straciło swój kolejny tytuł na wyłączność w 2021 roku. Co gorsza, posiadacze konsol japońskiego producenta nie mają już czego wyczekiwać w tym roku bowiem już wcześniej ogłoszono, że God of War Ragnarok i Gran Turismo 7 również zadebiutują najwcześniej w 2022 roku.

Zobacz również:

Na pocieszenie dowiedzieliśmy się, że już dziś zadebiutuje aktualizacja Horizon Zero Dawn z myślą o posiadaczach PS5, która umożliwi zabawę w rozdzielczości 4K i w 60 klatkach na sekundę.

Zobacz również: Marvel Midnight Suns - superbohaterowie od twórców Cywilizacji na pierwszym zwiastunie