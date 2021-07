Horizon Forbidden West z premierą dopiero w 2022 roku? Kolejny problem Sony

Sony może mieć kolejny poważny problem. Coraz więcej wskazuje na to, że w tym roku nie zagramy w Horizon Forbidden West.

fot. Sony

Kontynuacja przygód przebojowej Aloy, to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier drugiej połowy 2022 roku. Do tej pory zarówno przedstawiciele Sony, jaki Guerrilla Games zapewniali, iż Horizon Forbidden West trafi do graczy jeszcze w tym roku. Niestety, coraz więcej wskazuje na to, że deweloperzy nie dotrzymają słowa.

Już po ostatnich opóźnieniach premier God of War Ragnarok i Gran Turismo 7, zaczęły pojawiać się głosy na temat możliwej zmiany daty debiutu "Horizon 2". Teraz te informacje potwierdza niezawodny dziennikarz i leakster - Jeff Grubb. Na forum reddit podzielił się on informacją, według której Sony niebawem ogłosił przesunięcie premiery Horizon Forbidden West na 2022 rok. Co jednak istotne, dziennikarz podkreśla, że są to jedynie wieści, które "usłyszał" od swoich źródeł. Możliwe zatem, że japoński producent ma jeszcze jakiś plan awaryjny, który pozwoli wypuścić "Horizon 2" na rynek jeszcze w tym roku.

Jeśli jednak Sony i Guerrilla Games nie uda się wydać Horizon Forbidden West w tym roku, to będzie to kolejny cios dla producenta. Co więcej, PS5 nie otrzyma już żadnego znaczącego tytułu na wyłączność w drugiej połowie 2022.

Horizon Forbidden West zmierza na wyłączność konsol PlayStation 4 i PS5.

Źródło: psu.com