Horizon Zero Dawn Complete Edition dostępne za darmo na PS4 i PS5

Posiadacze konsol PS4 i PS5 mogą cieszyć się z kolejnej darmowej gry. Tym razem jest to przebojowe Horizon Zero Dawn.

Już dziś mamy wielki finał akcji Play At Home 2021 od Sony. Japoński producent postanowił zachęcić graczy do pozostania w domach i przy okazji umilić im ten czas. Do naszej dyspozycji otrzymaliśmy już 10 darmowych gier, a dzisiaj przyszła pora na kolejną, i to nie byle jaką.

Jeśli macie w domu PlayStation 4 albo PlayStation 5 i jeszcze nie mieliście okazji zagrać w jedną z najlepszych gier minionej generacji, to właśnie straciliście wszelkie wymówki. Horizon Zero Dawn Complete Edition jest od dziś do 14 maja dostępne za darmo dla wszystkich posiadaczy konsol Sony (aby pobrać grę, nie musicie posiadać abonamentu PS Plus).

W skład tego zbiorczego wydania wchodzi nie tylko podstawowa wersja gry Horizon Zero Dawn, ale również wszystkie wydane do niej DLC, w tym duży dodatek "The Frozen Wilds".

Jest to zatem znakomita okazja, aby zapoznać się z historią przebojowej Aloy, szczególnie, że na horyzoncie widnieje już kontynuacja jej losów w Horizon Forbidden West, która ma zadebiutować jeszcze w tym roku na PS4 i PS5.

Przypominamy, że jeszcze przez dwa dni (do 22 kwietnia) możecie dodać do swojej biblioteki dziewięć innych gier, które są dostępne za darmo w ramach akcji Play at Home, a są to:

Abzû (PS4, PS5)

Enter the Gungeon (PS4, PS5)

Rez Infinite (PS4, PS5)

Subnautica (PS4, PS5)

The Witness (PS4, PS5)

Astro Bot Rescue Mission (PSVR)

Moss (PSVR)

Thumper (PSVR)

Paper Beast (PSVR)

