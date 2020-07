Horizon Zero Dawn na PC - data premiery, cena, wymagania sprzętowe

Sony ujawniło datę premiery Horizon Zero Dawn na PC. W produkcję Guerilla Games zagramy już za miesiąc.

Horizon Zero Dawn w wersji na PC zapowiedziano już kilka miesięcy temu. Wówczas cześć graczy protestowała przeciwko wydawaniu tytułów ekskluzywnych konsol Sony na innych platformach. Japoński producent jednak się nie ugiął i wreszcie poznaliśmy ostateczną datę premiery produkcji Guerilla Games na PC.

W niezwykły świat Horizon Zero Dawn wszyscy chętni zanurzą się już 7 sierpnia. Produkcja jest dostępna w przedsprzedaży na platformach: Steam oraz Epic Games Store. W obu sklepach grę wyceniono na niecałe 170 złotych. Co ciekawe, produkcja Guerilla Games błyskawicznie wskoczyła na szczyt bestsellerów Steama.

Horizon Zero Dawn w wersji na PC to wydanie kompletne. Gracze mogą zatem liczyć nie tylko na podstawową wersję gry, ale również wszystkie wydanie do niej dodatki, w tym duże rozszerzenie - The Frozen Wilds. Twórcy poprawili również oprawę audio-wizualną produkcji.

Jeśli jesteście ciekawi czy wasza maszyna "udźwignie" Horizon Zero Dawn, to poniżej znajdziecie minimalne i rekomendowane wymagania sprzętowe.

Minimalne:

Procesor: Intel Core i5-2500 3,3 GHz lub AMD FX 6300 3,5 GHz

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 780 3 GB lub AMD Radeon R9 290 4 GB

DirectX: DirectX 12

Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

Rekomendowane:

Procesor: Intel Core i7-4770K 3,5 GHz lub AMD Ryzen 5 1500X 3,5 GHz

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 1060 6 GB lub AMD Radeon RX 580 8 GB

DirectX: DirectX 12

Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

