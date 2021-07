Horror "Nope" podbija popularność w Ameryce - o co chodzi?

Utalentowany reżyser Jordan Peele zapowiedział nową produkcję, a mowa o horrorze "Nope". Co o nim wiemy?

Jordan Peele to amerykański reżyser, który swojego czasu wygrał Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny za "Uciekaj!" w 2018 roku. Podobnie zresztą stało się z jego drugim filmem "To my", który został wyróżniony rok później wygraną Saturna za najlepszą reżyserię. Tym razem artysta zapowiedział kolejny film o tytule "Nope", co łatwo można przetłumaczyć jako "Nie". Czy to kolejny kandydat na Oscara?

Na dzień dzisiejszy nie wiadomo zbyt wiele na temat fabuły trzeciej pełnometrażowej produkcji utalentowanego Jordana Peele. To co można powiedzieć z całą pewnością, to to, że będzie to horror, w którego produkcję zaangażowano takich aktorów jak Keke Palmer, Steven Yeun ("Minari") oraz Daniel Kaluuya. Z Trzecim z nich mężczyzna współpracował między innymi podczas pracy przy "Uciekaj!", ale nie można nie wspomnieć tutaj o tym, że sam aktor został niedawno wyróżniony wygraną statuetki Oscara za występ w "Judasz i Czarny Mesjasz". Ponadto wiadomo, że film swoją premierę będzie miał 22 lipca 2022 roku, czyli dokładnie za 12 miesięcy.

Pytanie jednak brzmi: czy to będzie kolejny hit, który dostanie nominację do Oscara? Biorąc pod uwagę wszystkie dane, które wiemy na dziś to nie da się tego jednoznacznie określić. Oczywiście, szanse są spore, o ile reżyser utrzyma swój poziom. Sami jednak musicie przyznać, niewielu jest artystów, którzy już podczas debiutu wygrywają Oskara.

