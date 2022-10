Horrory dla dzieci i nastolatków na Halloween. Co oglądać na platformie Netflix?

Akademia Dobra i Zła

Premiera: 19 października

Film oparty na serii książek fantasy autorstwa Soman Chainani. Sophie (Sophia Anne Caruso) to wrażliwa dziewczyna zafascynowana postaciami takimi, jak Królewna Śnieżka czy Kopciuszek. Jej najlepsza przyjaciółka Agatha (Sofia Wylie) jest zupełnie inna: lubi mrok i czarne koty, a mieszka na cmentarzu wraz ze swoją matką, lokalną czarownicą. Co roku z wioski, w której mieszkają dziewczyny, znika dwójka dzieci – jak głosi legenda, są one porywane do magicznej szkoły Dobra i Zła.

Podobny los wkrótce spotyka obie przyjaciółki. Dziewczyny trafiają do Akademii, na której czele stoi Dyrektor (Laurence Fishburne). Szkoła składa się z dwóch zamków: w jednym z nich, zarządzanym przez Profesor Dovey (Kerry Washington), adepci szkolą się na księżniczki i bohaterów. W drugim, nad którym panuje rudowłosa Lady Lesso (Charlize Theron), uczą się wiedźmy i złoczyńcy. Sophie i Agatha są pewne, do których zamków trafią, jednak los okazuje się być bardzo przewrotny...

POZIOM STRASZNOŚCI: 1/5