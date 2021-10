House Of The Dragon - HBO publikuje nowy zwiastun!

Platforma HBO zaprezentowała dziś trailer serialu, który jest prequelem "Gry o Tron". Zobaczcie koniecznie!

Platforma stremingowa HBO opublikowała dziś zwiastun swojej kolejnej oryginalnej produkcji. Krótki film zapowiadający House of the Dragon możecie obejrzeć poniżej:

Serial będzie opowiadał nam o wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tym co fani Pieśni Lodu i Ognia mogli zobaczyć w serialu Gra o Tron, którego producentem także było HBO. Zobaczymy więc jak rodzina Targaryenów rządziła Westeros na długo przed upadkiem dynastii i rebelią Roberta Baratheona.

Producenci nie zdradzili szczegółów dotyczących fabuły serialu, jednak osoby zaznajomione z twórczością George'a R. R. Martina zapewne będą w stanie domyśleć się o czym serial będzie opowiadał patrząc na obsadzone do tej pory role. Na ekranie pojawią się, między innymi, Paddy Considine jako Viserys Targaryen, Olivia Cooke jako Alicent Hightower, Emma D'Arcy w roli Rheanyra Targaryen oraz Matt Smith - Daemon Targaryen.

Oryginalny serial HBO na podstawie Pieśni Lodu i Ognia ma pojawić się na naszych ekranach w 2022 roku. Dostępny będzie wyłącznie dla abonentów platformy HBO Max. W chwili obecnej może to wyglądać jak zła wiadomość dla polskich fanów, ponieważ nie jest ona dla nas dostępna. W ubiegłym miesiącu HBO ogłosiło jednak plany, w ramach których HBO Max pojawi się w wielu krajach Europy w 2022 roku. W tym gronie znajdzie się także Polska. Możemy więc zakładać, że House Of The Dragon, który w Polsce zapewne pojawi się jako Dom Smoka, będzie dostępny dla polskich abonentów w momencie premiery.

House Of The Dragon