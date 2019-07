Huami Amazfit GTR - nowy smartwatch dla aktywnych zadebiutuje już w przyszłym tygodniu

Huami - producent urządzeń wearables, zapowiedział premierę swojego kolejnego smartwatcha z linii Amazfit.

Huami to submarka Xiaomi zajmująca się tworzeniem urządzeń typu wearables jak np: smart zegarki czy smartbandy. Jedną z najpopularniejszych serii producenta jest Amazfit, w której znajdziemy wiele ciekawych, i co równie ważne, atrakcyjnych cenowo sprzętów. Huami, w oficjalnym wpisie na portalu społecznościowym Weibo, potwierdziło dzisiaj, że najnowszy dodatek do ich portfolio - smartwatch Amazfit GTR, zadebiutuje już w przyszłym tygodniu - 16 lipca.

Z opublikowanych dotychczas materiałów promocyjnych wiemy jedynie, że Amazfit GTR zapewni nam do 24 dni ciągłej pracy na jednym ładowaniu, a także bogaty wybór dostępnych pasków. Jeden z plakatów zdradza nam również nieco informacji na temat designu urządzenia - w wypadku Amazfit GTR, będziemy mogli liczyć na "klasyczny" wygląd z okrągłą kopertą.

Spekuluje się, że Huami Amazfit GTR otrzyma także ekran AMOLED, procesor Qualcomm Snapdragon 3100 oraz monitor pracy serca. Na pokładzie urządzenia nie powinno zabraknąć również całej gamy funkcji związanych ze sportem i zdrowym trybem życia. Konstrukcja zegarka ma być wodoodporna, co może sugerować pojawienie się funkcji związanych bezpośrednio z pływaniem.

Nowy smartwatch Huami zostanie oficjalnie zaprezentowany już w przyszły wtorek - 16 lipca, w Pekinie.

źródło: gsmarena.com