Huami zapowiada nowe produkty z serii Amazfit

Firma Huami, do której należy popularna marka Amazfit, zapowiedziała, że już niebawem możemy spodziewać prezentacji kilku nowości.

Marka Amazfit jest w Polsce (choć nie tylko) bardzo popularna, a zawdzięcza to głównie ciekawym sprzętom typu wearable, jak np. smartwatchom Amazfit Bip, Stratos, GTR czy Amazfit Pace. Już niebawem chiński producent Huami, który odpowiada za markę Amazfit, przedstawi kilka nowych urządzeń.

Przedstawiciele Huami opublikowali na portalu społecznościowym Weibo plakat promocyjny, który zapowiada, że prezentacji kolejnych nowości producenta możemy spodziewać się już na początku roku podczas targów CES 2020 w Las Vegas. Konferencja chińskiego producenta odbędzie się pierwszego dnia wydarzenia - 7 stycznia.

Opublikowany plakat zawiera w sobie kilka ciekawych informacji. Widać na nim biegnącą postać z podświetlonymi trzema obszarami - na nadgarstku, na stopach oraz na uszach, pozwala nam to przypuszczać, że nowe produkty typu wearables będą powiązane z tymi rejonami ludzkiego ciała. Jeśli nie przekonuje was to tłumaczenie, to warto przypomnieć oficjalną wypowiedź włodarzy Huami sprzed kilku dni, w której zdradzili, że ich firma chce wyjść ze strefy komfortu i rozszerzyć swoje kategorie produktów poza smartwatche. Wówczas, ujawniono również, że prezentacji innowacyjnych produktów możemy spodziewać się na początku roku, co idealnie pokrywa się z dzisiejszymi informacjami.

Czego zatem możemy spodziewać się od Huami Amazfit podczas targów CES 2020? Spekuluje się, że faworytem są inteligentne buty, które choć może nie są całkowicie innowacyjnym rozwiązaniem, to dzięki agresywnej polityce cenowej chińskiego producenta mogłyby trafić do szerszego grona odbiorców. Plakat sugeruje nam, że otrzymamy również coś, co będziemy mogli nosić na nadgarstku, jeśli nie smartwatch, to może smartband? Jest na to szansa, szczególnie że Huami już wcześniej zapowiedziało, iż niezwykła inteligentna opaska - Amazfit X, trafi do masowej produkcji w pierwszej połowie 2020 roku.

Ostatnim urządzeniem, którego możemy się spodziewać w Las Vegas będą prawdopodobnie słuchawki, co nie jest wielkim zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jak ogromną popularność zyskują obecnie bezprzewodowe słuchawki z funkcjami smart. Możliwe, że Huami postanowi zaoferować budżetowego konkurenta dla Apple AirPods.

źródło: gadgetsandwearables.com