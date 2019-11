Huawei 5 grudnia zaprezentuje oficjalnie model nova 6

Zgodnie z przypuszczeniami, nowa generacja smartfonów nova zostanie zaprezentowana jeszcze w tym roku. Szykuje się kolejny mocny model of Huawei.

Huawei ogłosił datę oficjalnej prezentacji smartfona nova 6 w chińskim serwisie społecznościowym Weibo. Ma być to telefon z obsługą 5G, podwójną kamerką do selfie (32 Mpix+12 Mpix), umieszczoną bezpośrednio w ekranie, a z tyłu znajdą cztery obiektywy, w tym jeden ultraszerokokątny 105°. Jest to więcej, niż w innych modelach - dla porównania: Google Pixel 3 to 97°, a Galaxy Note 10 - 80°. Jak donoszą ostatnie przecieki, sercem urządzania będzie procesor Kirin 990. Smartfon ma mieć wsparcie dla szybkiego ładowania 40W.

Warto zauważyć, że tydzień wcześniej, a więc 26 listopada, zadebiutuje oficjalnie Honor V30, będący bliźniakiem nova 6. Jak na razie nie znamy ceny nowego modelu Huawei - pogłoski mówią o kwocie co najmniej 4000 juanów, czyli ok. 2300 złotych, jednak wszystko wskazuje na to, że oficjalną poznamy dopiero na początku grudnia. Pod znakiem zapytania stoi cały czas kwestia, jaki system operacyjny zostanie zastosowany? Na pewno nie będzie to Android, może więc być tak, że nowa 6 podzieli los P30 Pro i trafi na początku tylko na rynku azjatyckie.