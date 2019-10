Huawei Band 4 Pro - design i kolorystyka ujawnione w wycieku

Niedawno ukazał się smartband Huawei Band 4, a wyciek już pokazuje, jak będzie wyglądać jego edycja Pro. Zobacz teraz!

Za wyciek odpowiada witryna 91mobiles, z której pochodzi powyższa grafika. Huawei Band 4 Pro będzie wyglądać podobnie do poprzednika, czyli Huawei Band 3 Pro, zaprezentowanego wcześniej w tym roku. Smartband będzie wyposażony w wymienialny, silikonowy pasek, a także zasilacz. Na grafice widzimy trzy wersje kolorystyczne, nową tapetę oraz przycisk. Wyświetlacz nie jest całkowicie pozbawiony ramek, dzięki czemu podobieństwo do poprzednika jest jeszcze większe - dla porównania Pro 3 pod spodem. Wracając do kolorystyki, barwy złote i czerwona są nowością w rodzinie.

Huawei Band 3 Pro

Specyfikacja Huawei Band 4 Pro jest jeszcze nieznana, ale poprzednie pogłoski i przecieki mówią o wyświetlaniu informacji na kilka różnych sposobów oraz wyświetlaczu AMOLED o przekątnej 0.95". Podobno będzie też wbudowany czujnik pulsu oraz SpO2 - pozwoli na dokonanie nieinwazyjnego pomiaru stopnia nasycenia krwi tlenem. Można spodziewać się również portu USB typu A, wbudowanego GPS oraz TruSeen 3.0. Smartband Huawei Band 4 Pro ma - podobno - cechować wodoodporność 5ATM. Zostanie w nim zastosowana bateria 100 mAh, która ma umożliwić regularne używanie przez 17 dni oraz 8 godzin przy korzystaniu z GPS.

