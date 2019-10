Huawei Band 4 – nowa generacja smartbandu zadebiutuje w Polsce już w przyszłym tygodniu

Huawei ujawnił polską datę premiery czwartej generacji inteligentnej opaski sportowej - Huawei Band.

Huawei ma w swoim portfolio kilka bardzo ciekawych urządzeń typu wearables. Jednym z flagowych produktów producenta jest seria inteligentnych opasek Huawei Band, której czwarta już generacja zadebiutuje w Polsce w przyszłym tygodniu.

Chiński producent przygotował dla nas smartband o klasycznym designie z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej 0,96 cala.

Huawei nie ukrywa, że Band 4 powstał z myślą o osobach aktywnych. Opaska jest w stanie mierzyć m.in.: liczbę kroków, dystans i spalone kalorie. Monitorowaniu podlega również tętno (ze wsparciem dla technologii Huawei TruSeen 2.0) oraz jakość snu. Dodatkowo, użytkownicy opaski otrzymają do wyboru 6 trybów treningu: bieg, bieżnia, spacer, rower, rower stacjonarny oraz wolny trening.

Na uwagę zasługuje również czas pracy Huawei Band 4. Smartband wyposażono w akumulator o pojemności 91 mAh, który, zdaniem producenta, jest w stanie wytrzymać do 9 dni pracy w trybie standardowym, bądź do 20 dni w trybie czuwania. Ładowanie opaski odbywa się za pomocą portu USB, ukrytego pod paskiem. Huawei Band 4 waży zaledwie 20 gramów, warto nadmienić, że urządzenie jest wodoszczelne do 50 metrów głębokości.

Huawei Band 4 trafi na nasz rynek dokładnie 11 października, w cenie 199 złotych.