Huawei EMUI 10 zostanie oficjalnie zaprezentowane 9 sierpnia

Huawei szykuje się do konferencji HDC 2019, na której zaprezentowana zostanie m.in. nowa wersja systemowej nakładki - EMUI 10.

W dniach 9 - 11 sierpnia odbędzie się doroczna konferencja programistów Huawei - HDC 2019. Chiński producent potwierdził właśnie, że pierwszego dnia wydarzenia zaprezentowana zostanie nowa wersja nakładki EMUI, która tym razem będzie bazować na systemie Android Q.

Z dotychczasowych informacji wiemy jedynie, że EMUI 10 ma wprowadzić niemal rewolucyjne zmiany do dobrze znanego fanom Huawei interfejsu. Urządzenia przeznaczone na rynek chiński będą mogły liczyć na większe wsparcie dla funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. Czy ostatecznie trafią one również do europejskiej wersji nakładki? Tego niestety na razie nie wiemy.

Prezentacja EMUI 10 nie oznacza jej rychłej premiery, szczególnie, że oparta jest na Androidzie Q, który również nie doczekał się jeszcze oficjalnego debiutu. Spekuluje się, że pełna wersja EMUI 10 zadebiutuje wraz ze smartfonami Huawei Mate 30 oraz Mate 30 Pro, w okolicach października bądź listopada bieżącego roku.

Wielce prawdopodobne, że tego samego dnia co EMUI 10, pokazany zostanie również autorski system operacyjny Huawei - Hongmeng OS. Podczas HDC 2019, oprócz prezentacji nowego oprogramowania, możemy spodziewać się również nowych urządzeń.

źródło: gsmarena.com