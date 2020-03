Huawei EMUI 11 z nowymi gestami sterowania - lista kompatybilnych urządzeń!

Huawei udoskonali system sterowania gestami. Podobne rozwiązanie znamy doskonale z iPhone'a. Sprawdź, czy twój smartfon otrzyma aktualizcje.

Huawei szykuje się do wprowadzenia na rynek kolejnej wersji swojej nakładki graficznej EMUI (Emotion UI) w 11 już wersji. Całość w dalszym ciągu pracować będzie pod kontrolą Androida, ale na większości urządzeń bez dostępu do usług Google. Wraz z EMUI 11 Huawei bardziej zintegruje system ze swoimi usługami, które mają stać się zamiennikami aplikacji Google.

Źródło: pcworld.com

Google wprowadził niedawno pierwszą poglądową wersję deweloperską systemu operacyjnego Android 11. System posiada wiele nowych funkcji, w tym gesty podwójnego dotknięcia.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, jakie napływają do nas prosto z Chin Huawei zamierza dodać w interfejsie EMUI 11 opcję wywoływania gestów z krawędzi oraz regulacji ich czułości.

Funkcja ta umożliwi użytkownikom na regulacje czułości urządzenia podczas przesuwania do przodu i do tyłu z krawędzi ekranu. Huawei ma zamiar zredukować do minimum wskaźnik fałszywego, niepożądanego wywoływania funkcji. Dodatkowo Chińczycy mają zamiar mocniej dostoswać systemem operacyjny Android do swoich potrzeb. Zdecydowano się na dogłębną przebudowę czystego Androida na potrzeby Huawei'a i jego autorskiej nakładki EMUI. W tym przypadku mowa o lepszej integracji usług zaprojektowanych przez Chińskiego giganta.

Zgodnie ze standardowym harmonogramem Huawei'a system EMUI 11 oparty będzie na najnowszym Androidzie i pojawi się na pierwszych urządzeniach jesienią tego roku. Spodziewamy się, że pierwszym smartfonem z preinstalowanym EMUI 11 na pokładzie będzie Mate 40. Huawei zaprezentuje go we wrześniu tego roku.

Ponadto Huawei przygotowuje się do konferencji deweloperów HDC 2020, na której prawdopodobnie dowiemy się o nowościach w EMUI 11.

Poniżej przedstawiamy nieoficjalną listę urządzeń, które zostaną objęte aktualizacją do EMUI 11 oraz Androida 11.

Seria Huawei Mate:

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 RS Porsche design

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Seria Huawei P:

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Seria Huawei Nova:

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro

Modele submarki Honor - jako Magic UI 4:

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor V20

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20S

Honor 20 Youth Edition [EMUI 11]

Honor 9X [EMUI 11]

Honor 9X Pro [EMUI 11]

Należy zaznaczyć, że w tym momencie lista jest nieoficjalna i może ulec zmianie. Huawei z pewnością otworzy także program EMUI 11 Beta dla posiadaczy flagowych urządzeń. Smartfony z usługami Google nadal będą je posiadać.

Źródło: gizchina.com