Huawei Enjoy 10 zadebiutuje 18 października

Huawei ujawniło w zeszłym miesiącu bardzo ciekawego "średniaka" - Huawei Enjoy 10 Plus, a już za trzy dni poznamy jego "młodszego brata" - Huawei Enjoy 10. Tak przynajmniej wynika z informacji opublikowanych przez producenta.

Na oficjalnym koncie Huawei w portalu społecznościowym Weibo pojawił się wpis informujący o tym, że już w najbliższy piątek (18 października) producent zaprezentuje aż dziesięć nowych produktów. Choć nie sprecyzowano dokładnie o jakie urządzenia chodzi, to wpis okraszono grafiką smartfona, którym według wcześniejszych informacji jest Enjoy 10.

Dzisiejsza publikacja ujawnia, że Huawei Enjoy 10 otrzyma pojedynczą kamerkę do selfie zatopioną bezpośrednio w ekranie, co pozwoliło producentowi na uniknięcie niezbyt lubianego przez użytkowników notcha. Możemy się przyjrzeć również tylnej obudowie urządzenia, gdzie dostrzeżemy podwójny aparat główny.

Co ciekawe, Huawei Enjoy 10 zdążył już trafić do bazy danych TENAA, stąd też poznaliśmy kluczowe elementy jego specyfikacji. Smartfon chińskiego producenta napędzany będzie przez procesor Kirin 710F. Dodatkowo otrzyma on 6,39-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+. Podwójny aparat główny składać się będzie z matryc o rozdzielczości 48 Mpix i 8 Mpix, natomiast kamerka do selfie otrzyma 8 Mpix sensor. Huawei Enjoy 10 zasilany będzie przez akumulator o pojemności 3900 mAh.

źródło: gsmarena.com/tenaa