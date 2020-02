Huawei Enjoy 10e od 1 marca w sprzedaży

Huawei prezentuje coraz to nowe modele swoich smartfonów. Najnowszy, Enjoy 10e, zadebiutuje w Chinach już za dwa dni.

Co wiemy o Huawei Enjoy 10e? Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, odpowiedź jest bardzo krótka - nic. Na temat tego smartfona nie było żadnych plotek i przecieków, a uwaga wszystkich skupiała się na nowych flagowcach, jak P40, Mate Xs i odświeżonych tabletach. O rodzinie Huawei Enjoy mało kto słyszał - dedykowana jest głównie rynkowi chińskiemu oraz wybranym krajom Azji Południowo-Wschodniej. I to właśnie w Chinach już za dwa dni wejdzie do sprzedaży model 10e, o czym informuje poniższy plakat.

Huawei Enjoy 10e, podobnie jak reszta rodziny, ma być modelem budżetowym. Poprzednia seria, czyli Enjoy 9, miała trzech przedstawicieli: Enjoy 9s z trzema obiektywami aparatu tylnego, Enjoy 9 z dwoma i Enjoy 9e z jednym. Prawdopodobnie w nowej serii aparaty będą wyglądać tak samo. Dwa dni temu w TENAA i testach Geekbench pojawił się tajemniczy model producenta, który miał procesor Helio P35 oraz korzystał z pojemnej baterii 5000 mAh. Być może to właśnie Huawei Enjoy 10e? Jeśli chodzi o cenę, patrząc na poprzedników można przyjąć, że wyniesie ok. 600-700 złotych. Biorąc to pod uwagę, nie spodziewamy się mocnej specyfikacji.

Taką natomiast znajdziesz w innych telefonach Huawei, jak Huawei P40.